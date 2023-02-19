2023台灣燈會在台北圓滿閉幕　蔣萬安交棒黃偉哲接辦燈會

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蔣萬安強調，這次台灣燈會在台北，是疫情趨緩之後台北市的第一場國際大型活動，台北有便捷的交通，有完善的旅宿環境，有充沛的活力、豐沛的美食、多元的文化。蔣萬安強調，希望全世界能夠透過這次燈會，看見台北的魅力與潛力，讓大家都來體驗台北、感受台北、愛上台北、品味台北的無限。
而接棒舉辦台灣燈會的台南市長黃偉哲，也率領市府團隊來參與閉幕儀式。黃偉哲強調，台南市文化古都、美食之都、宗教之都，也是科技新都。而明年台灣燈會在台南，也剛好是台南邁入400年的里程碑，「我想這樣子的活動，台南市非常非常期待，也必將把最好的2024台灣燈會呈現在國人面前，璀璨榮耀台灣與台南。」
黃偉哲強調，2024年台灣燈會在台南，會結合台南既有的龍崎光節、月津港燈節，以及民間所舉辦的大大小小燈會，希望讓所有來參觀的民眾，都能體會感受到台南的璀璨與美麗。
身為中央機關的交通部長王國材則表示，根據統計從2月1日台灣燈節試營運起至今，已經累計1256萬人次的參觀人潮，也突破了歷年來台灣燈節參觀人數的最高紀錄。王國材也感謝蔣萬安以及前市長柯文哲，在這一兩年的時間中與中央群策群力地籌劃台灣燈節，也感謝燈節活動期間所有「無名英雄」的協助，才得以讓活動舉辦得如此成功。
王國材強調，在國際開放的今年，台灣燈節將是在國際上宣傳的好的開始，也希望能藉此吸引更多觀光客來台。而2024台灣燈節將在台南舉辦，「台南市一個充滿文化歷史的古城，所以明年的精彩我們可期。」