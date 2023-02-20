這是林襄？瀏海掀起「五官走樣」 粉絲：根本認不出來
「樂天尤物」林襄憑政治明星臉及32E、23、33暴力三圍竄紅，人紅是非多，先前接連爆出整容、隆乳等八卦，但她人氣不降反升，接下外景節目主持，IG漲粉到148萬，每篇貼文按讚數破萬起跳，知名度更擴及到日本。不過近來網友挖出一張林襄先前錄節目的合照，沒想到，第一眼竟找不到她在哪，「能把林襄拍成這樣是不是很扯？」
娛樂中心／綜合報導
網友在PTT八卦版以「能把林襄拍成這樣攝影師是不是很扯」為題發問，稱自己翻到林襄、沐妍、陳伊、孟潔年初為主持的節目《女孩花啾玩》出外景，4美排排站的合影，「感覺是攝影師要求擺拍的，一瞬間我還有點沒認出是誰？還能把林襄拍成這樣是不是很扯？大家覺得是拍攝角度出很大問題嗎？還是？」
曝光的相片，林襄站在最左邊，或許是光影不佳，加上強風把她的瀏海吹開，露出大片額頭、更聳髮際線，讓女神精緻五官有些「走山」，不僅原PO相當傻眼，其他網友也說：「高額頭」、「不是，是忘了修圖」、「論修圖的重要」、「正統直男拍攝」、「是你被修圖制約了」！有人緩頰：「這種才是真實樣子不是」、「自然光就是見光死啊」、「還是四個裡面最正的呀」！（編輯：楊穎軒）