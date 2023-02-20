搶搭演唱會商機　高雄農產歡樂Song！

繼上週知名西洋樂團新好男孩開唱後，接續還有西城男孩、五月天及張惠妹等知名歌手樂團，都將在高雄獨家開唱。看準歌迷們龐大消費力，高雄首選電商平台也趁勢推出優惠活動。凡4月30日前至高雄首選電商平台下單，只要輸入「FUNSONG」優惠碼，不限消費金額即折抵50元（每會員限使用一次），聽音樂之餘，一起友善小農，為在地農漁產品應援。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄首選電商平台以「高雄首選」品牌為形象，主打友善小農，協助在地農民線上販售優質農產品，包含蔬菜水果、五穀雜糧、果乾製品、梅子製品、生鮮漁產、畜牧產品、點心飲品、天然蜂蜜、冷凍冰品及其他產品等10大類，共網羅了上百項商品，主要為高雄具有生產追溯、CAS優良農特產品、產銷履歷、有機驗證及高雄型農們所生產的農產品，拉近高雄產地與全臺消費者間的距離，為高雄農業打開全新的藍海市場。不管是使用手機、平板或電腦，隨時連上「高雄首選電商平台」，就可以瀏覽高雄好物，整年度都是採買的好時節。
農業局表示，高雄首選電商平台推出「高雄大FUNSONG」優惠活動，「FUNSONG」代表放送、放鬆、玩樂歌唱的意思，意味著來到高雄可以輕鬆聽歌，也無須拎著大包小包特產，動動手指即可輕鬆將高雄最優質在地的農漁畜產和加工品宅配到家，期間限定，下單輸入優惠碼即可折抵，買到就賺到！