解封出國玩！超過5成民眾首選日韓　近4成有換匯需求

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國泰金這次也針對民眾對2023年出國旅遊規劃的首選國家或區域，調查結果顯示，有73.1%的民眾有規劃2023年要出國旅遊，54.9%民眾首選為日本或韓國，6.9%民眾想前往東南亞，4.4%民眾打算去歐洲，3.1%民眾規劃在中國港澳旅遊，2.3%民眾則選擇美國加拿大為目的地，而1.5%民眾則想去其他地區旅行。整體來看，有超過7成的民眾2023年將會出國旅遊，而超過5成的民眾會首選日本或韓國作為旅遊目的地。
至於民眾對2023年出國旅遊的換匯需求，調查結果發現，在有出國旅遊規劃民眾當中，有21.9%的民眾預計在今年2至6月換匯，15.4%民眾打算在7至12月期間進行換匯，13.4%民眾已經針對需求換好外幣，另有13.3%民眾選擇以現場刷卡支應為主。總結而言，37.3%民眾在今年將有因應觀光旅遊產生的換匯需求。
由於美國通膨等最新數據高於市場預期，投資人擔心美國升息周期恐拉長，美元指數近來出現跌深反彈，但美元在逼近105後又拉回至104上下震盪，而日圓兌美元則回貶至134價位，也讓日圓兌新台幣換匯價重現「0.22」字頭，台灣銀行日圓現鈔賣出價今日早盤來到0.2295元。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠則指出，今年美元仍將逐漸走弱，屆時日圓兌美元可能會再回升，並可能升到125以下，有日圓換匯需求者，他建議可趁這波日圓回貶布局，因為這可能是今年最後一次買到便宜日圓的機會。