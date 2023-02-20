代理教師全年薪只是第一步！教團向教育部提4訴求

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范雲表示，法規有規定正式教師控留比率是8%，但各縣市近年多以因應少子女化為由，以代理教師取代正式教師，比例遠超過法定上限，背後除了少子化因素，還牽涉到中央及地方分權、教師法定編制員額的標準、地方預算編列等；現況甚至是教育部每年編列上百億預算，補助地方政府提升教育人力，卻沒有要求必須是正式教師，反而成為代理教師比例飆升的原因之一。
范雲說，目前已經有14個縣市允諾率先於111學年度第2學期實施代理教師全年薪，呼籲還沒回應的8個縣市（基隆市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣），儘快允諾、施行。
全國代理暨代課教師產業工會發起人黃湘仙指出，未達成縣市，如南投、花蓮、台東，皆是以往教師招聘困難區域，上週消息釋出，許多當地代理教師紛紛表示，若所在縣市仍不跟進，暑假就要轉考有全年聘期的縣市，恐加劇城鄉教育資源的落差。
黃湘仙提到，代理教師還有2個勞動權益漏洞，第一，在招聘時常被迫簽訂不平等契約「代理原因殲滅，無條件解職」，若請假的教師銷假復職，代理教師就會即刻失業且沒有任何補償；第二，代理教師敘薪全國不一，有些縣市薪水可以按年資提升，有些則不行。她說，代理教師為保飯碗，都不敢站出來，自己也曾被勸「不怕爭取權益到沒工作？」但代理教師充滿不穩定性，若教育現場長期充斥不穩定師資，學生受教權也將受影響。
范雲說明，目前有17個縣市聘任代理教師是不管該教師是否先前有代理年資，都一律從最低薪資起聘；僅有台北市、金門縣有完整採計代理教師的職前年資，台中市、桃園市則是僅採計高中年資，連江縣則是不採計其他縣市年資。
全教產理事長林碩杰則說，代理教師充斥教育現場，就是教育部放任地方政府便宜行事、省經費的結果，在花東甚至有超過50%的代理教師，原住民重點學校甚至超過80%，這是因為原住民教育法規定，國小階段聘任教師必須有1/3是原住民教師，但數量不足，教育部未精算、進行師資培育，造成這些縣市被迫得聘用更多代理教師。
花蓮縣家長林惠玟說，「沒有照顧好老師的生計，老師怎能全心照顧我們的孩子？」待遇較差將使代理教師把花蓮排序教後，也使花蓮教師蒙受考不上別處才來花蓮的汙名，呼籲政府若不能聘足正式教師，至少要給予代理教師合理的薪資。
台北市公立國小家長李小姐表示，現在運用過多的代理教師替代正式教師缺額，連代理教師都很難招募，資格隨著招募次數逐漸寬鬆，就連在台北市公立國小都有一年級近4成班導是「非本科、零經驗」者。這種亂象之下，被犧牲的就是孩子們受教的權利，教育部和各縣市政府應補足正式教師缺額，還給學童一個穩定的學習環境。
范雲、教團對教育部提出4個訴求，教育部須加緊腳步督導全國各縣市編列好112學年預算，確保代理教師全年薪112學年全面上路；教育部應確實監督各縣市政府依法開出正式缺額，杜絕各縣市政府正式教師員額控留超過法定上限8%。
避免影響學生學習連續權益，教育部修訂代理教師聘任辦法，應以避免學期中換老師為原則，研商刪除「聘約期限內學校得終止契約」的規定或加以配套處；教育部應進一步研議各縣市代理教師起敘薪資不一的解決方案。