禽流感發威！蛋價高還缺蛋　陳吉仲：比去年同期好

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不過陳吉仲也坦言，國人每年至少吃350多顆蛋，所以目前從加工部分大力調度雞蛋提供給所有國人，最近因為洗選雞蛋都到超市通路，每周會休息一天，因此今天已請畜牧處把雞蛋全力調度到所有通路。陳評估，如果天氣回穩，禽流感減少，產蛋數量絕對會增加，希望2月下旬到3月上旬時，雞蛋可以逐步恢復產量。
另陳吉仲說明，所有母雞生雞蛋須來自蛋中雞場，蛋中雞場須從種雞場進口小雞，去年已緊急進口超過6萬隻種雞，現在種雞每周至少提供超過49萬隻小雞到蛋中雞場，預計4月時，可以彌補受禽流感撲殺雞隻數量，回到正常水準，且今年整年預計進口26萬隻種雞生小雞，提供給蛋中雞場，再到蛋機場生雞蛋，已提前增加到30萬隻種雞，讓未來一整年雞蛋生產更順暢。
面對極端氣候與禽流感，陳吉仲希望，禽舍可以加速改善，提升競爭力，今年行政院長與總統已給農委會相關預算，針對所有家禽舍改善提出相關獎勵補助，確保供應國人所需雞蛋。
先前陳吉仲曾允諾成立雞蛋國家隊已2年，但缺蛋與蛋價問題卻仍未解決，也遭立委曾銘宗批評失職，被問及此事時，陳吉仲並未正面回應，僅強調會盡最大力量，「各位也可以來比較美國、日本、歐盟跟台灣」，非常感謝第一線同仁壓低禽流感發生，也針對種雞極力從國外調度，行政院也已針對玉米營業稅減免再延一季，降低飼料成本，更重要的是禽舍改建若能盡快興建，就可以讓雞蛋產業長期以來30、40年的問題，「就在這一刻同步解決」，會盡最大力道讓產業升級，讓所有消費者吃到國內雞蛋，這才是現在最重要的工作。