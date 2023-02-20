北部冷颼颼富貴角僅10.2度 週三白天回暖228連假又變天
受到大陸冷氣團等級的冷空氣影響，今（20）日清晨全台冷颼颼，台灣本島平地最低溫落在新北富貴角只有攝氏10.2度，桃園觀音也只有攝氏12.1度，與昨日相較北台灣明顯偏冷，其他地區早晚氣溫較低，迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨。中央氣象局指出，這波冷空氣預計將影響到週三（2/22）清晨，中部以北低溫僅攝氏13到15度，南部及東部地區低溫約攝氏13到17度。氣象局上午也針對金門發布低溫特報，提醒今晚到明（21）日上午有機會出現攝氏10度以下低溫，請民眾留意。
記者張勵德/綜合報導
氣象局預估，這波大陸冷氣團預計週三白天起會逐漸減弱，北台灣氣溫將逐步回升，高溫約攝氏23度左右，中南部地區高溫約攝氏25到28度。不過迎風面的東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。好天氣的空擋大約只有2天，週五（2/24）將有另一波冷空氣南下，北部地區氣溫又會明顯轉涼，其他地區早晚也偏冷，預期這波冷空氣將影響到週末228連假前期週末，連假後兩天天氣才會稍微回暖。
另外氣象局提醒，週四、週五天氣回暖，台灣西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾注意交通安全。而今明兩天東半部沿海及恆春半島容易有長浪發生，前往海邊活動要也要留意自身安全。