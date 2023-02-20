資料違法外流揭陳宗彥案　郭國文籲請檢方查洩密

行政院前發言人陳宗彥遭媒體爆料11年前曾接受性招待，對此民進黨立委郭國文今（20）日表示此事件資料違法外流，研判接觸該資料的可能是司法人員、律師與法院公務員，而爆料者將資料寄給3個在野黨，很明顯是劍指執政黨，不只是明顯政治操作，更可能是政治報復的動機，認為這是違法資料衍生的政治鬥爭，「請檢調成立專案小組調查洩密罪刑。」
記者陳威叡／台北報導
郭國文表示，這次陳宗彥事件，可以看到資料是違法外流，其中可能接觸資料的推論是司法人員、律師和法院公務員，在大家探討這個爆料案是否屬於吹哨者行為，認為可以看看爆料手法，過程中爆料者將資料寄給3個在野黨， 很明顯的劍指執政黨，這不只是明顯的政治操作，更可能是政治報復的動機。
郭國文說，外界點名的檢察官林仲斌、律師鄭深元都未承認自己涉案，但從資料外洩的結果來看，總有人違法，如果是政府人員洩密，根據《刑法》將面臨3年以下有期徒刑；若是律師洩漏，則面臨1年以下有期徒刑。
郭國文表示，既然外洩資料面臨刑事責任，是法律規範的不當行為，結果竟有民眾黨、國民黨民代拿著違法資料大做文章，為了政治操作如此不擇手段還自命清高，也是讓人開了眼界。
郭國文說，資料外流如覆水難收，但此案源頭是一個被法律視為不當的行為，若持續操作不就是視法為無物，認為不應該讓這件事持續延燒，而此案面臨洩密的罪刑，也籲請檢調立即成立專案小組調查，並限期公告結果，讓洩密的人得到處分，也釐清協助公開者是否有違反妨害秘密罪。