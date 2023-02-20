台灣移工聯盟捍衛人權　民團：疫情解封搞歧視

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根據勞動部統計資料，截至2022年12月底，台灣的移工總數共有728,081人。台灣移工聯盟呼籲，台灣的GDP在過去幾年衝上新高，背後在支撐我們的經濟、照顧老人和家人的是藍領移工，然而台灣政府有多項不合乎人權的政策和限制，讓移工們的權益遭受壓迫。「希望我們的委屈能被看見。我是人，不是物品，請不要『簽收』我。」出席記者會的移工說。
桃園市家庭看護工職業工會和台灣移工聯盟指出，自從2022年11月13日國境解封至今，台灣社會生活幾乎已恢復正常，但是各種疫情期間的國境管控，在藍領移工身上卻沒有解封。移工們要向行政院、內政部移民署、勞動部、衛生福利部疾管局提出的疑問，關於在疫情逐漸解封的當下，大批民眾甚至紛紛都前往東南亞旅遊，同樣是人，為何只有藍領移工必須遭到不一樣的待遇和管控？
今（20）日記者會上，桃園市家庭看護工職業工會和台灣移工聯盟也向社會大眾說明疫情前、疫情期間、疫情後，藍領移工分別受到怎麼樣不同的、不合理的歧視性差別待遇，並邀請移工們現身訴說他們目前所遇到的困境。民團強調，這些移工們遇到的雇主都是善良的，但即便如此，移工朋友們依然面臨政府的限制和枷鎖，讓他們的自由受到牽制，彷彿像「物品」般地被對待。
桃園市家庭看護工職業工會和台灣移工聯盟表示，期盼政府能出面改善不合理政策，能重視國際兩公約和人權價值，還給移工應有的權益。