發表訪中行成果報告　夏立言：緩解緊張氣氛、強化交流

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夏立言首先表示，此次他們訪陸共去了6個城市，主要目的包括關心在大陸台灣人生活、反映台灣基層民意，及與大陸涉台官員認識並展開交流。
夏立言說，他們到訪北京、南京、武漢、重慶及成都等地，都與台商協會舉辦座談會與交流，另靠近大城市周邊城市，台商、台生也都派代表來參加，並表達對兩岸交流高度支持、盼盡快恢復原有航班航點、加強兩岸青年交流，及了解大陸當地社會經濟改變，和台人所碰到問題，並於會後將意見反映給會見陸方官員。
夏立言說，此次會見中共地方到中央官員，他們都反映了台灣農漁民、中小企業及在陸台人心聲，「陸方也同意只要在合規合法範圍內，可以逐步開放相關產品進口」，並且也會有正面積極作為。夏立言指出，雙方希望加強兩岸交流活動、經貿合作及追求和平穩定關係，確認大陸官方對兩岸關係重視，及維繫和平穩定繁榮決心。
此外，夏立言也提到，他們和大陸涉台人士交流，包括會面國台辦主任、中共中央政治局常委王滬寧會面，凸顯大陸官方對台灣與兩岸關係重視，他們也去參訪了各省市書記展開，大家都強調如何照顧好在地台商、如何加強雙方交流，每一個地方官員都確認了這點。
夏立言說，在北京也與重要智庫、學者專家展開座談，並就如何避戰、如何加強經貿合作，及增強人民福利、保障都有交換意見，同時也去南京參訪二檔館、祭拜中山陵，與參訪辛亥革命紀念館、重慶抗戰遺址博物館，皆與人員都有良好互動，並表達國民黨對中華民國歷史重視。
最後，夏立言說，總結改善兩岸交流互動氛圍，有效緩解目前緊張氣氛、增進台灣民主經濟福祉，也促進相關問題後續處理進展，同時強化兩岸交流溝通、維繫兩岸和平穩定發展繁榮。
針對赴中行引發外界批評聲浪，夏立言則說，這些批評毫無根據，本來不值得評論，但對他們來講真正重要的是，不是這些少數人對他們赴陸的評論，而是廣大基層民眾，特別是農漁民看到他們出訪，對於生計與兩岸和平有無幫助，這才是他們所關注的。