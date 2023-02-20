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年節使1月投資呈年減　投審會：待Q1後才能夠看出趨勢

▲本月份無論是在來台投資或是對外投資方面，數據多呈現年減的走勢，投審會發言人蘇琪彥接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，若沒有特殊大型投資案進入，歷年來1、2月皆屬僑外投資的淡季。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲本月份無論是在來台投資或是對外投資方面，數據多呈現年減的走勢，投審會發言人蘇琪彥接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，若沒有特殊大型投資案進入，歷年來1、2月皆屬僑外投資的淡季。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

經濟部投審會今（20）日公布今（2023）年1月核准僑外投資件數較上年同期減少1.83%，金額共計2億9167萬3000美元，較上年同期減少80.23%，主要是由於2022年同期核准離岸風場等大型投資案，比較基期偏高所致。不過，本月份無論是在來台投資或是對外投資方面，數據多呈現年減的走勢，投審會發言人蘇琪彥接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，歷年來1、2月皆是僑外投資的淡季，一方面是由於台灣適逢農曆春節，加上歐美國家也遇聖誕假期，因此這段期間案件數通常較少「屬正常現象」，可能要待第1季之後才能夠看出今年的投資趨勢。

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根據投審會統計，今年1月核准僑外投資件數為161件，較上年同期減少1.83%，金額共計2億9167萬3000美元，較上年同期減少80.23%，主要是由於去（2022）年1月核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新台幣105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案，比較基期偏高所致。

今1月核准新設公司件數為95件，新設公司投資金額2158萬2167美元，另外，核准新南向國家來臺投資件數為37件，較上年同期增加15.63%，金額共計7376萬3000美元，較上年同期減少17.74%，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來台投資方面，今年1月核准陸資來台投資件數為4件，與上年同期相同，金額共計88萬2000元美元，較上年同期減少80.67%。自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1560件，核准投資金額約25億6713萬6000美元。

對外投資方面，今年1月核准對外投資件數為36件，較上年同期減少26.53%，金額共計4億2034萬2000美元，較上年同期增加1.95%，核准對新南向國家投資件數為12件，較上年同期減少20%，金額約2億3818萬4000美元，較上年同期增加248.66%，其中投資金額較大者為越南、新加坡及馬來西亞；對中國投資方面，1月核准對中國大陸投資件數為27件，件數較上年同期減少35.71%，金額總計2億8374萬9000美元，較上年同期減少6.50%。

本月份無論是在來台投資或是對外投資方面，數據多呈現年減的走勢，蘇琪彥說明，每年核准投資大案的情形皆不同，若沒有特殊大型投資案進入，歷年來1、2月皆是僑外投資的淡季，一方面是由於台灣適逢農曆春節，加上歐美國家也遇聖誕假期，因此這段期間案件數通常較少「屬正常現象」，不過仍有部分綠能投資案仍在持續進行當中，同時，投審會也有掌握到投資人未來將申請投資計畫的相關訊息，未來投資的波段變化可能要待第1季之後才能夠看出整體趨勢。

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