復辦雙城論壇有望？北市府：由副市長林奕華進行後續洽談
上海市台辦副主任李驍東18日率團訪台，到台北市進行為期三天的市政交流行程，並於過程中參觀台灣燈會。而在今（20）日行程最後一天的上午，李驍東也帶著訪問團成員到台北市政府，與市長蔣萬安等人進行會面交流。北市府副秘書長王秋冬在進行會後轉述時，也提到台北上海雙城論壇復辦問題，表示未來將由副市長林奕華進行後續的聯繫與溝通。
記者丁上程／台北報導
上海團今日上午來到台北市政府，進行為期一個小時的會談。而在會後李驍東等人並未接受媒體訪問，就搭乘電梯前往下一個行程。而北市府方面則由副秘書長王秋冬進行會後轉述，王秋冬表示，訪談過程一切順利，雙方有針對城市交流進行一些討論，而北市府方面也相當感謝上海方在這七年來的台北燈節活動，都給予台北方支持。
王秋冬表示，過程中上海團也提到過去參訪北市的經驗，針對北市設立1999市民服務專線，對於市民服務相當便利，因此上海也創立了12345一碼通，對市民服務的成效也相當好。至於針對雙城論壇是否復辦，王秋冬說，會面過程中雙方都就過去經驗進行分享，也都認為雙城論壇對於兩個城市的交流有不錯的貢獻，因此蔣萬安也指示由副市長林奕華進行後續的聯繫與溝通。