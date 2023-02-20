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境外空污也來了！高屏空品「紅色警示」　口罩千萬要戴好

▲環保署提醒，今明兩天受到境外污染物南下影響，雲嘉南以南地區要留意空氣品質不佳。（圖／NOWnews資料照片）
▲環保署提醒，今明兩天受到境外污染物南下影響，雲嘉南以南地區要留意空氣品質不佳。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

受到大陸冷氣團南下影響，連帶也將境外空氣污染物一起帶來！環保署空氣品質監測網預報資料也顯示，從昨（19）日起境外污染已經開始往南輸送，今（20）日台灣環境風場轉為東北風，中部以北空污情況雖逐漸改善，但雲嘉南以南地區處於下風處，污染物容易累積，加上地表風速強可能引發揚塵，今日上午監測結果顯示，雲嘉南空品區及澎湖為對敏感族群不健康「橘色提醒」等級；高屏空品區及金門為對所有族群不健康「紅色警示」等級，請民眾特別留意。中央氣象局局長鄭明典、天氣風險管理公司總經理彭啟明也都在臉書貼文提醒，這波境外空氣污染大約將影響1到2天，敏感族群要提高警覺。

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環保署今日上午提醒，大寮、小港、林園、復興、屏東、潮州、屏東(琉球)地區、金門地區所有族群，應減少在戶外活動（紅色警示），南部敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）、二林地區、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

▲環保署空氣品質監測網提醒，今明兩天受到境外污染物移入影響，雲嘉南以南地區擴散條件不佳，敏感族群要特別留意空污影響。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）
▲環保署空氣品質監測網提醒，今明兩天受到境外污染物移入影響，雲嘉南以南地區擴散條件不佳，敏感族群要特別留意空污影響。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）
預估明日仍持續受到東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場維持東北風，雲嘉南以南地區空氣品質還是不算好，北部、中部、雲嘉南空品區預估為「普通」等級，其中雲嘉南局部地區短時間可能達到「橘色提醒」等級，而高屏空品區則是維持「橘色提醒」等級。一直要等到週三（2/22）冷空氣減弱才可望稍微好轉一些。

氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明提醒，雖然今日起口罩令解除，但建議大家還是把口罩戴好，是避免被空氣污染物影響的最好自保之道。

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