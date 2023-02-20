政院23日拍板北北基桃1200月票 陳建仁：照顧通勤族
行政院會預計本周四（23日）通過「中央促進公共運輸使用方案」，除北北基桃生活圈1200元月票外，包括中彰投與南高屏的兩大生活圈，也計劃推出千元以內的月票，對此行政院長陳建仁今（20）日受訪說，疫後特別條例和特別預算中，有關北北基桃、中彰投與南高屏方案，都會來照顧通勤族，按照各個地區特性，設計相關的方案，讓每個國民都能得到照顧。
記者陳威叡／台北報導
行政院會預計在本周四拍板交通部所提「中央促進公共運輸使用方案」，除了北北基桃生活圈1200元月票外，還包括中彰投、南高屏大兩生活圈千元以內的月票，屆時民眾將可搭乘捷運、公車、輕軌、客運及公共自行車等運具。
對此陳建仁今日受訪表示，在疫後特別條例和特別預算當中，就是要特別照顧包括租屋族、中低薪的購屋族、通勤族與學貸族，因這些人都需要靠大眾工具來進行每天活動，所以會特別照顧這些人。
陳建仁說，相關的配套措施，有關於北北基桃的方案，或是中彰投、南高屏方案，都會來照顧通勤族，然後按照各個地區的特性設計相關的方案，讓每一個國民都能夠得到照顧。
陳建仁表示，在這個過程當中也很感謝交通部，還有相關的部會，已經做了很好的規劃，有詳細的結果會在院會報告，也讓全民知道。也希望朝野都能夠支持疫後特別條例跟特別預算早日通過。