通膨飆升、飼主重返辦公室！星國「寵物遺棄」數量增加
新冠疫情帶來的威脅逐漸在全球淡去，人們也嘗試恢復正常生活，疫情期間的居家辦公模式也有調整，不過有星國媒體指出，由於通膨率仍高，加上後疫情時代人們對寵物陪伴的需求不再那麼高，當地的寵物遺棄案件數也有明顯增加。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據新加坡《亞洲新聞台》（Channel NewsAsia, CNA）報導，星國動物和獸醫服務局（AVS）表示，去年調查了310起寵物遺棄案件，比2021年的225例、2020年的251例、2019年的230例還多。由於當局沒有規定寵物必須進行登記、植入晶片，因此很難判斷寵物的來源、是否真的被遺棄，所以實際的棄養率很可能高於報導出來的數字。
至於棄養的理由，通常不外乎是寵物病了付不起醫療費、飼主年老無力再照顧、生了有過敏症狀的孩子、寵物行為造成困擾等等，但飼主在收編之前，就該知道動物培訓費並不便宜，應事先做完善評估，而非事後抱怨寵物行為不當。
當然，棄養原因也不乏與大環境改變有關，有飼主透露，這些年來，寵物開支上漲了不少，包含獸醫和飼料費用。
當地動物福利組織無奈表示，有人是在疫情期間一時衝動才購買寵物，但隨著防疫限制放寬、重返工作崗位，這些人才開始意識到，照顧一隻寵物原來需要花費金錢和時間，並開始因為寵物的叫聲感到不耐煩：「他們想要有東西陪伴他們度過在家的時光，但是養寵物跟買玩具不一樣，不能只是買來玩，不想要時就扔掉，牠們是有生命的。」