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連續假期逛百貨玩樂園　好買好玩優惠滿滿

▲義大遊樂世界推出連假期間限定優惠。（圖／義大世界提供）
▲義大遊樂世界推出連假期間限定優惠。（圖／義大世界提供）

記者陳美嘉／高雄報導

迎接即將到來的228連假，百貨、樂園業者祭出超強優惠吸引消費者。義大Outlet Mall有超人氣「好想兔」見面會；連假期間揪團玩義大遊樂世界只要599元；12歲以下兒童只要1元就能一同暢遊樂園。SKM Park Outlets即日起推出憑高雄演唱會票根享好康的「加食延暢」續攤加碼；而超萌「無所事事小海豹」活動展期進入倒數；另外，鈴鹿賽道樂園與壽山動物園推出的「超值限量雙園券」，購票優惠只到2/28。

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▲業者即日起推出憑高雄演唱會票根享好康的「加食延暢」續攤加碼。（圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供）
▲業者即日起推出憑高雄演唱會票根享好康的「加食延暢」續攤加碼。（圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供）
義大Outlet Mall 2/25下午兩點及四點推出超人氣好想兔見面會，陪民眾迎接連續假期；2/24～2/28憑E卡及消費滿額發票還可以享好想兔聯名來店禮二選一，還有春季精品FUN好禮；即日起到2/28指定國際精品當日單筆消費滿20,000元發票＋E卡即加贈電子抵用劵800元(換完為止) 。

▲義大Outlet Mall 連假期間推出優惠活動。（圖／義大世界提供）
▲義大Outlet Mall 連假期間推出優惠活動。（圖／義大世界提供）
義大遊樂世界2/25～2/28連假期間揪團玩義大遊樂世界只要599元；另外，一大一小暢遊樂園 ，12歲以下兒童只要1元。此外，在希臘大道上拍下出遊歡樂照就能參加「造訪好運兔兔」的打卡抽獎活動，有機會獲得義大世界購物廣場千元購物金及吉祥物玩偶作紀念；而且連假期間只要拍攝樂園任一角落並打卡上傳，就可以憑購票證明兌換限量造型鑰匙圈。

高雄2月起迎接超過20場演唱會浪潮，SKM Park Outlets高雄草衙配合高雄市政府推出「加食延暢」專屬方案，即日起至4/30憑任一高雄市演唱會實體票根，並出示會員卡，即可兑換限定購物袋乙份；另外還有指定品牌專屬優惠。

▲鈴鹿賽道樂園與壽山動物園推出的「超值限量雙園券」，購票優惠只到2/28。（圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供）
▲鈴鹿賽道樂園與壽山動物園推出的「超值限量雙園券」，購票優惠只到2/28。（圖／SKM Park Outlets高雄草衙提供）
今年必拍可愛豹炸的「無所事事小海豹」至開展以來吸引超過10萬人拍照合影，即日起至2/28凡與「無所事事小海豹」裝置氣偶拍照合影，出示合照畫面，即可免費領取「無所事事小海豹」兔年限定版小卡乙份，送完為止。

即日起至2/28凡購買鈴鹿賽道樂園全日暢遊券699元/人(限全票或兒童票)即贈「壽山動物園入園券」乙張，讓你一票暢玩雙樂園。此外17:00後星光暢遊券399元/人、任選四項設施快樂分享券399元/人、Biel N35單人卡丁車2場激速價只要1,000元，加碼第3場450元(以上優惠不含初次體驗講習費100元)。

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