連續假期逛百貨玩樂園　好買好玩優惠滿滿

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義大遊樂世界2/25～2/28連假期間揪團玩義大遊樂世界只要599元；另外，一大一小暢遊樂園 ，12歲以下兒童只要1元。此外，在希臘大道上拍下出遊歡樂照就能參加「造訪好運兔兔」的打卡抽獎活動，有機會獲得義大世界購物廣場千元購物金及吉祥物玩偶作紀念；而且連假期間只要拍攝樂園任一角落並打卡上傳，就可以憑購票證明兌換限量造型鑰匙圈。
高雄2月起迎接超過20場演唱會浪潮，SKM Park Outlets高雄草衙配合高雄市政府推出「加食延暢」專屬方案，即日起至4/30憑任一高雄市演唱會實體票根，並出示會員卡，即可兑換限定購物袋乙份；另外還有指定品牌專屬優惠。
今年必拍可愛豹炸的「無所事事小海豹」至開展以來吸引超過10萬人拍照合影，即日起至2/28凡與「無所事事小海豹」裝置氣偶拍照合影，出示合照畫面，即可免費領取「無所事事小海豹」兔年限定版小卡乙份，送完為止。
即日起至2/28凡購買鈴鹿賽道樂園全日暢遊券699元/人(限全票或兒童票)即贈「壽山動物園入園券」乙張，讓你一票暢玩雙樂園。此外17:00後星光暢遊券399元/人、任選四項設施快樂分享券399元/人、Biel N35單人卡丁車2場激速價只要1,000元，加碼第3場450元(以上優惠不含初次體驗講習費100元)。