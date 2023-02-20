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命指揮中心關注疫情　陳建仁：為校園3月6日口罩鬆綁準備

▲行政院長陳建仁提醒指揮中心關注疫情後續狀況，為3月6日校園口罩鬆綁預做準備。（圖／行政院提供）
▲行政院長陳建仁提醒指揮中心關注疫情後續狀況，為3月6日校園口罩鬆綁預做準備。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院長陳建仁今（20）日召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形、疫苗施打及室內口罩開放後防疫措施等議題進行討論，今日為室內口罩禁令鬆綁首日，陳建仁表示因為3年多來指揮中心與全體國人的共同努力，台灣才得以循序漸進地走到今日逐漸鬆綁的階段，也提醒指揮中心關注後續疫情狀況，並為各級學校預期於3月6日鬆綁口罩開放預做準備。

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擴大防疫會議中，指揮中心報告，全球疫情已逐漸趨緩，確診人數近一周持平；中國疫情表現同樣漸緩，研判其各疫情指標皆有低估，雖尚未發現新型變異株，但疫情仍屬嚴峻，而有關國內疫情部分，全國本土新增病例下降，13至18歲學生族群略增，中重症數略降、死亡數持平，將持續加強長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥，並關注開學後、低溫及防疫政策陸續鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心指出，最近一周入境23萬8632人次，較上周減少8%，入境旅客身分別國人佔60%，非本國籍旅客30%，持我國居留證外籍人士10%。目前疫情邊境作業回歸常態管理，機場與港埠旅客自由領取快篩試劑約70%，另有需要試劑民眾，可至各通路自行購買。

指揮中心表示，因自主防疫指引篩檢頻率已調整為有症狀再篩檢，入境時有症狀者可於機場港埠洽疾管署檢疫人員，且國內販售家用快篩試劑通路普及，購買便利，故預計自下月起停止提供入境人員及確診密切接觸者家用抗原快篩試劑。

針對疫苗接種狀況，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.9%，第3劑為76.3%，第4劑施打率則為22.8%，累積施打已超過6685萬人次，其中次世代雙價疫苗截至2月17日共接種418.7萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足。指揮中心未來將持續加強疫苗接種宣導，期盼促使全民再次響應疫苗接種，提升整體免疫保護力，降低重症及死亡風險。

陳建仁說，今天是室內口罩禁令鬆綁的第一天，因為3年多來指揮中心與全體國人的共同努力，台灣才得以循序漸進地走到今日逐漸鬆綁的階段，除提醒指揮中心持續關注後續的疫情狀況，並為各級學校預期於3月6日鬆綁口罩開放預做準備。

陳建仁也指示，目前高齡者的疫苗施打率仍需持續加強，指揮中心應強化溝通，即時澄清謠言，化解民眾疑慮，並向長者、高風險族群及其家屬解釋疫苗接種的重要性與必要性。

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