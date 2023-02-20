藍營立委初選擬採現任優先　徐巧芯：在外打拚回家被家暴

賴清德親征旋風壓力山大　國民黨譏蔡培慧「賴衣求食」

▲南投縣議員林儒暘指賴清德爆料的內容，皆是冷飯熱炒不實抹黑。（圖／國民黨南投縣黨部提供，2023.02.20）
▲南投縣議員林儒暘指賴清德爆料的內容，皆是冷飯熱炒不實抹黑。（圖／國民黨南投縣黨部提供，2023.02.20）

記者顏幸如／南投報導

民進黨主席賴清德每週親征南投縣輔選蔡培慧，強力碾壓對手林明溱聲勢。國民黨南投縣黨部今開記者會，對賴清德提出「烏龍爆料」、「務實台獨」、「賴衣求食」等三問，指控賴清德在神明面前撒謊，並嘲諷接受性招待的陳宗彥、力挺萊豬的蔡培慧，都是識人不明的賴清德所推薦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲賴清德連續4週以寺廟祈福之旅的方式，輔選蔡培慧。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.20）
▲賴清德連續4週以寺廟祈福之旅的方式，輔選蔡培慧。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.20）
賴清德1月底至今，已連續4週安排假日南投走春行程，全力拉抬蔡培慧選情，他不僅親自發紅包、與民眾近距離接觸，還透過廟口開講方式「每週一爆」，批評林明溱全心為兒舖政治路、寧可不願百姓需求也要阻擋綠營爭取的建設。民進黨中央進駐的12名人力，也在空戰發揮效果，根據上週媒體公佈的民調，林明溱從原本外界看好大幅領先，開高走低到僅小贏蔡培慧不到1%。

眼見賴清德聲勢銳不可擋、與對手差距陷入膠著，國民黨南投縣黨部抓緊陳宗彥醜聞事件，主動反擊。今（20）日舉行「賴主席目睭見不得南投好 南投人拒絕綠色抹黑」記者會，由國民黨文傳會副主委林家興、副發言人呂謦煒、南投縣議員林儒暘出席，對賴清德提出「烏龍爆料」、「務實台獨」、「賴衣求食」等三問。

▲國民黨以陳宗彥事件批評賴清德識人不明、推薦挺萊豬的蔡培慧。（圖／國民黨南投縣黨部提供，2023.02.20）
▲國民黨以陳宗彥事件批評賴清德識人不明、推薦挺萊豬的蔡培慧。（圖／國民黨南投縣黨部提供，2023.02.20）
林儒暘指出，賴清德已有多次烏龍爆料紀錄，包括他說縣府擋漳和國小禮堂建設案、縣道拓寬案，其實是民進黨中央擋南投建設、地主不同意拓寬，賴清德卻在神明面前撒謊。林家興要求以烏龍爆料競選、有違民主政治真諦的賴清德，向林明溱和南投鄉親道歉。

林家興說，相較林明溱透過「務實經貿」，成功外銷南投農產品，賴清德的「務實台獨」反讓鄉親經濟受損、生活不安，怎麼還有臉來南投拉票？他批評賴清德任用的陳宗彥涉及接受性招待、濫用公權力，創下行政院發言人史上任期最短18天的紀錄。最誇張的是賴清德推薦力挺萊豬、不顧人民食安，還敢說自己是農民出身的前不分區立委蔡培慧，難道要讓南投鄉親吃萊豬嗎？

林家興說，賴清德識人不明，所推薦者皆是戀棧權位「賴衣求食」者。呂謦煒也說蔡培慧選了又選，喊話「妳敢不敢承諾，如果選輸了不會到中央去當官？」

遭控看診插隊　林明溱：民進黨最愛舊菜重炒

林明溱指民進黨偷渡特別條例千億元「當私房錢拿來綁樁」

賴清德廟口被陳情　痛批林明溱為反綠擋建設「不道德」

轟綠營用國家資源養人才！林明溱再護兒：蔡培慧才是黑官

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀