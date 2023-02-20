賴清德親征旋風壓力山大　國民黨譏蔡培慧「賴衣求食」

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眼見賴清德聲勢銳不可擋、與對手差距陷入膠著，國民黨南投縣黨部抓緊陳宗彥醜聞事件，主動反擊。今（20）日舉行「賴主席目睭見不得南投好 南投人拒絕綠色抹黑」記者會，由國民黨文傳會副主委林家興、副發言人呂謦煒、南投縣議員林儒暘出席，對賴清德提出「烏龍爆料」、「務實台獨」、「賴衣求食」等三問。
林儒暘指出，賴清德已有多次烏龍爆料紀錄，包括他說縣府擋漳和國小禮堂建設案、縣道拓寬案，其實是民進黨中央擋南投建設、地主不同意拓寬，賴清德卻在神明面前撒謊。林家興要求以烏龍爆料競選、有違民主政治真諦的賴清德，向林明溱和南投鄉親道歉。
林家興說，相較林明溱透過「務實經貿」，成功外銷南投農產品，賴清德的「務實台獨」反讓鄉親經濟受損、生活不安，怎麼還有臉來南投拉票？他批評賴清德任用的陳宗彥涉及接受性招待、濫用公權力，創下行政院發言人史上任期最短18天的紀錄。最誇張的是賴清德推薦力挺萊豬、不顧人民食安，還敢說自己是農民出身的前不分區立委蔡培慧，難道要讓南投鄉親吃萊豬嗎？
林家興說，賴清德識人不明，所推薦者皆是戀棧權位「賴衣求食」者。呂謦煒也說蔡培慧選了又選，喊話「妳敢不敢承諾，如果選輸了不會到中央去當官？」