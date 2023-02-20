MixerBox首創AI繁中版聊天瀏覽器 聊天、搜尋一次完成
ChatGPT AI聊天機器人掀起全球一股AI熱潮，但目前還是英文介面，對於台灣用戶來說操作體驗不夠直覺，現在，繁中版來了！今（20）日由Super-Apps 平台 MixerBox釋出應用生成式 AI 技術的「ChatAI 瀏覽器」，為全球首款搭載 OpenAI GPT-3 的繁體中文 AI 聊天瀏覽器，目前優先開放台灣用戶進行測試。《NOWnews今日新聞》也實際使用手機體驗，搜尋結果會先在上方出現一段文章解釋，同時下方會有網路搜尋的結果，使用起來算是相當直覺，且可以聊天、搜尋同步完成。
記者周淑萍/綜合報導
「MixerBox ChatAI 瀏覽器」是由總部位於矽谷、研發團隊位於台灣的 Super-Apps 平台 MixerBox 所全新開發，為全球首款搭載 OpenAI GPT-3 的繁體中文 AI 聊天瀏覽器。GPT-3 就是目前用戶數破億的聊天機器人 ChatGPT 的同系列 AI 模型，MixerBox ChatAI 經過台灣在地研發團隊進行繁體中文優化後，透過瀏覽器就能輕鬆使用到最創新的 AI 聊天技術，可以協助使用者創作、翻譯、生成文案。
負責MixerBox ChatAI 瀏覽器團隊負責人陳柏均表示：「MixerBox 的創業初衷就是讓所有人都能輕易享受科技，用科技重塑不同可能，因此致力於打造讓人們生活更便利的各種 Super-Apps。ChatAI 瀏覽器就是這樣一款產品，可以讓瀏覽體驗更加便利有趣。」。MixerBox 表示為優先服務台灣用戶，「 ChatAI 瀏覽器」第一階段優先開放台灣用戶進行測試，讓台灣用戶免排隊，就能立刻體驗搭載了最創新 AI 聊天功能的網頁瀏覽器。
實際體驗，操作流程就跟一般用Google搜尋相同，但MixerBox ChatAI 瀏覽器會在最上方多了一段由OpenAI GPT-3導出的描述，接著下方就是一般的搜尋結果，且不同於使用ChatGPT經常會出現塞車的狀態，MixerBox ChatAI算是相當順暢。