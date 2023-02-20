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快訊／本土確診增11,808例！死亡增44例　境外移入+252

▲王必勝說明疫情概況。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲王必勝說明疫情概況。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

今（20）日是口罩禁令鬆綁首日，中央流行疫情指揮中心公布國內新增11,808例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。

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▲（圖／指揮中心提供）
▲今日新增之1,808例本土病例。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之11,808例本土病例，為5,471例男性、6,330例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,120例)，桃園市(1,593例)，高雄市(1,428例)，臺中市(1,331例)，臺南市(1,037例)，臺北市(1,006例)，彰化縣(578例)，新竹縣(379例)，屏東縣(316例)，苗栗縣(307例)，雲林縣(247例)，宜蘭縣(244例)，新竹市(227例)，南投縣(203例)，基隆市(187例)，嘉義縣(186例)，花蓮縣(163例)，嘉義市(102例)，臺東縣(67例)，澎湖縣(44例)，金門縣(40例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為21例男性、23例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月27日至今(2023)年2月17日，死亡日期介於今年2月5日至2月17日。

指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，為101例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月21日至2月18日。

指揮中心統計，自 2020年起國內 COVID-19累計9,937,216例確診、17,564例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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