東京哈利波特影城今夏開！專屬亞洲魔法世界 細節搶先看
暢銷全球最強IP《哈利波特》在全世界累積大批鐵粉，不過亞洲「麻瓜們」長期只能去大阪環球影城霍格華茲區過過乾癮，現在終於盼到官方哈利波特片場來亞洲插旗了！亞洲鐵粉們可以不用大老遠飛往英國倫敦朝聖哈利波特片場，東京華納兄弟工作室宣布將在日本東京練馬區「豐島園Toshimaen」原址推出哈利波特影城，將在今（2023）年夏季推出，屆時你將能看到《怪獸與他們的產地》中怪萌神奇動物們，還有從9號站台和3/4站台登上霍格華茲快車，前往哈利波特的魔法世界！
記者汪睿琦/綜合報導
哈利波特影城原只有在英國倫敦沃特福德區才有，園區內可看見原汁原味哈利波特電影中大大小小片場道具、擺設，甚至是出現過的怪獸都一一現身，身受全球影迷愛戴。不過對於亞洲影迷來說，要去一趟英國朝聖花時又花費，紛紛敲碗在亞洲也可以插旗一座影城。
繼2020年夏季華納兄弟工作室在紐約開設全球第一家官方旗艦店後，今年也宣布以近百年樂園「豐島園」主題樂園原址作為開發地，開設全亞洲第一座哈利波特影城！根據官網目前透露的資訊顯示，亞洲鐵粉們也可以在東京影城中看到原汁原味英國電影製作人製作的精采佈景、華麗服裝，還有大大小小的神奇魔法動物，還有最經典的場景諸如霍格華茲學生餐廳、3/4號月台特快車、斜角巷等等，都能親眼目睹感受魔法魅力。
此外不僅有經典場景，還能享用到電影中奇奇怪怪的餐酒小點，像是「奶油啤酒」、「巫師飲料」，還是經典巧克力蛙等等，還可以盡情購買來自魔法世界的各式紀念品，包準秒殺你的荷包！
至於備受期待的開幕日期，目前官方僅透露將於2023年夏季推出，票價、確切日期都尚未公布，心動的「麻瓜們」可先存好錢、準備好心情戴上分類帽，待正確日期公布後就可以第一波衝東京朝聖了喔！