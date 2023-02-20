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布王慕尼黑會面　分析：雙方有意從氣球事件翻頁

▲美國國務卿布林肯、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅於慕尼黑安全會議場邊會晤。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅於慕尼黑安全會議場邊會晤。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者李雅雯台北20日電）美國國務卿布林肯、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅於慕尼黑安全會議場邊會晤。學者分析，這場會晤意味氣球事件告一段落，雙方都有意願翻頁。

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布林肯（Antony Blinken）18日與王毅在德國慕尼黑安全會議（MSC）場邊會晤，這是中國偵察氣球1月底入侵美國領空導致美中關係緊張加劇以來，兩國高層外交官員首次會面。

澎湃新聞20日報導引述復旦大學國際問題研究院長吳心伯意見表示，從政治層面看，這次見面意味氣球事件告一段落，雙方都有意願翻頁。中方將其視為偶發事件，問題在於美方不斷炒作，將該事件升級成對兩國關係構成負面衝擊的嚴重事件。

吳心伯補充：「從技術角度來看，對於中方來說，這一事件還未完全結束，美方是否能糾正錯誤，以合理的方式負責任地處理被擊落飛艇（指氣球）殘骸也是一個觀察點。」

吳心伯認為，氣球事件近期持續升溫、發酵，其中少不了反華勢力推波助瀾，「這也提醒我們，在處理中美關係時，既要加強危機意識，也要適當降低預期，對隨時可能出現負面衝擊和變化做好準備」。

吳心伯指出，氣球事件讓中方認識到，當前美國國內存在一股強大活躍的反華勢力，抓住各種機會攻擊中國，損害兩國關係。從這個事件也能看出，拜登政府管理國內政治能力較弱，很容易被反華勢力政治炒作牽著鼻子走，在這種情況下，中美關係的脆弱性和波動性較高。

氣球事件逐漸平息後，仍有兩個方面值得關注。吳心伯提到，其中之一是雙方還能否朝著去年11月中美峇里島會晤的共識繼續推進，包括恢復（兩國高層官員）部分交往，例如，推動美方提出的布林肯、美國財政部長葉倫（Janet Yellen）訪中。

另一方面為，中美之間的聯合工作組能否處理好雙方共同關心的具體問題，能否取得更多突破和進展也有待觀察。2021年9月，中國國家主席習近平同拜登通電話後，中美雙方成立了聯合工作組，就處理雙邊關係具體問題進行商談。

談及中美領導人通話可能性，吳心伯分析，領導人通話需要創造條件和氣氛；但是美方言而無信，去年峇里島會晤後，不僅加大在科技問題上對中國施壓，還繼續在台灣問題發起挑釁，近期也未能處理好氣球事件，「目前，通話的時機恐怕不合適」。

港媒香港01在20日報導引述南京大學國際關係學院長朱鋒意見指出，這次中美最高外交官在慕尼黑會議期間場邊會晤，顯示當前中美關係複雜、嚴峻背景下，雙方都希望保持接觸、對話和溝通的意願。（編輯：曹宇帆）1120220

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