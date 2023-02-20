盤點蔡培慧五大爭議　國民黨嗆：敢承諾選輸不當官？

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此外，陳暉強調，蔡培慧號稱以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修法砍7天假的時候默不作聲，甚至站在主席台幫忙占幫忙，顯示出蔡培慧的雙標與沒原則，自己的信念在黨的面前都可以直接摒棄，如何期待未來能為人民爭取福利？
國民黨發言人蕭敬嚴則指出，過去蔡培慧在競選南投縣長時，南投街頭曾出現未具名的「黑道治縣你甘願嗎」布條，後來追查發現是蔡培慧陣營所為，顯見蔡陣營用潑髒水抹黑的選戰方式不是第一次；此外，蔡培慧過去曾任行政院中部聯合服務中心的執行長，在離任後為了要競選南投縣長，又以前執行長的身份出席農委會所辦理的活動，恐違反行政中立爭議。
蕭敬嚴認為，當年林明溱表達欲向上海復興購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，蔡培慧在臉書批評林明溱，說縣長洽談的是中國代工的復必泰疫苗。事實上，BNT疫苗只在德國與美國生產，「復必泰」僅是輝瑞BNT疫苗的中文名字。蔡培慧基於意識形態，把南投鄉親的健康棄於不顧，這樣的候選人適合擔任立委？
最後，蕭敬嚴強調，民進黨在賴清德就任黨主席後，指示副秘書長黃建嘉率領12人小組進駐南投，以噴口水的負面選戰做為起手式。近期民進黨動用國家資源、網軍側翼壓境，以潑髒水選戰方式來面對南投立委補選，只會更增南投縣民對於民進黨執政的負面觀感。面對民進黨的惡質，國民黨將以跨縣市輔選及團隊作戰方式來穩紮穩打，爭取民眾對於林明溱的認同。