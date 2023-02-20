中市20米路開放一半　居民：看得到用不到

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張廖萬堅說，佛教正德醫院落成啟用已逾三年餘，總統蔡英文也前來出席剪綵，當時道路只通行十公尺路幅狹窄，而文心南五路三段早已規劃為雙線廿公尺道路，卻因為分屬三、四單元不同重劃區，致道路開闢進度不同，只通行10米寬；目前四單元重劃會該工區已完工報驗收，目前仍因各項缺失待改善而未能開放通行，用路人包括正德醫院均期盼能早日通車增進行車效率。
地政局表示，這段道路在今年1月19日有辦理初驗，尚有部分缺失待改善完成，等到重劃會改善完成提出複驗時間會配合來辦理。
佛教正德醫院長戴翠凌說，院方設有愛心廚房給弱勢家庭及長輩用餐，目前在周邊用路交通上遇到瓶頸，無法爭取公車通行，導致依靠本市公車前來的長輩及弱勢者，必須從五權西路側步行近1公里才能抵達，期盼文心南五路三段儘速開放通車後，未來能有公車直達醫院，方便弱勢者及長輩使用。
張廖萬堅表示，文心南五路三段開放雙向通車(永春東路-向上路)，長度約六百五十公尺，重劃區新闢道路依往例，可以採部分驗收先行開放道路通行的做法，經瞭解台電方面電力基礎設施皆已完工，交通號誌運作和路燈照明應無問題，希望出席各單位加速彼此協調效率，完成文心南五路二、三段20米道路的全路幅通車。
重劃公司總經理蕭家進說，會將初驗的缺失儘速改善完成，全力配合台電、市府各單位要求，達成一個月內完成開放目標，以符合附近機關行號和居民的期待。
張廖萬堅引述導航製造商公布最新全球塞車城市排行榜，台灣有5座城市上榜，最塞車的竟不是台北，而是台中，平均開車10公里需要24分40秒，排名世界第17，顯見推動文心南五路二、三段變成廿公尺雙向通車的必要性。