比一比／徐巧芯知名度高　費鴻泰兩度最高票得票率創紀錄

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費鴻泰是學者出身，1994年代表剛成立的新黨參選台北市議員就順利當選，得票數1萬9334票（7.97%），4年後競選連任，更以選區第一高票3萬2985票（13.14%）當選，接著還當選台北市副議長。2001年費鴻泰以副議長之姿參選立委，結果竟得不到1萬票、得票率也只有1.6%，吞下從政以來的首敗，但這也只是費鴻泰政治生涯的唯一一場敗績。
2002年，費鴻泰再度競選議員，又是第一高票3萬4906票（15.48%），這個得票紀錄，直到2010年才被台北市議員秦慧珠以3萬5037票打破，但秦慧珠得票率15.03%，仍略低費鴻泰。
費鴻泰從2004年參選立委並當選後，就連任迄今，已經五連霸，除了2004年第六屆立委仍是多數選區外，第七屆開始立委單一選區制後，費鴻泰在選區屹立不搖，2008年9萬5145票（65.79%），2012年更狂獲11萬4009票（62.96%），2016年面對同樣出身藍營的楊實秋挑戰，費僅獲7萬4455票（45.04%），2020年在藍綠白都派人參選的情況下，仍以8萬5082票（46.28%）當選。
【徐巧芯】
徐巧芯是國民黨青年軍出身，2015年開始陸續擔任國民黨大咖政治人物的發言人，因外型姣好、口才犀利，知名度與日俱增，2018年徐巧芯首度參選台北市議員，就以選區第二高票2萬2929票（10.27%）當選，2022年競選連任，再以選區第一高票2萬7205票（12.72%）當選。雖然首度參選迄今還不到7年，但徐巧芯憑藉個人戰力與魅力，迅速累積出高人氣。
【比一比】
徐巧芯今年33歲，因能言善道，不只是政論節目常客，加上網路作戰能力強，是黨內空戰數一數二的戰將。至於，費鴻泰今年68歲，曾任3屆市議員、5屆立委，雖知名度略低於徐巧芯，但基層實力雄厚，兩人各占優勢，最後誰會出線，將視黨內初選制度而定。
以4年前黨內初選為例，初選作業是民調70%、黨員投票佔30%加權，當時費鴻泰的對手是現任立委王鴻薇，初選結果，費鴻泰以59.965%支持度勝出，王鴻薇獲得40.035%的支持度。
徐巧芯呼籲黨中央初選，採「全民調」制度，但費鴻泰反對，認為黨員繳黨費，應該要讓黨員有參與感。未來黨內如何協調、初選制度如何訂定，還有待觀察。