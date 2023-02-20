解封出國玩！超過5成民眾首選日韓　近4成有換匯需求

金融股救援、台股走高！解封商機旺　航空新股王誕生

▲台北股市今（20）日開低走高，終場上漲71.53點，收在15551.23點，漲幅0.46%。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲台北股市今（20）日開低走高，終場上漲71.53點，收在15551.23點，漲幅0.46%。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

美股四大指數上周17日跌多漲少，台北股市今（20）日開低走高，終場上漲71.53點，收在15551.23點，漲幅0.46%。台積電再跌1元，，來到517元位置。金融股成撐盤要角，面板三雄同樣表現亮眼。而航空股上演股王爭霸戰，星宇狂飆上4字頭，盤中甚至創下新高，每股飆到50.5元，擠下虎航拿下「新航空股王」的稱號。此外，核二即將除役，加上近期水情吃緊，電力供應以及水資源概念股紅通通。

我是廣告 請繼續往下閱讀
道瓊工業指數17日上漲129.84點，或0.39%，收在33826.69點；標普500指數下跌11.32點，或0.28%，收在4079.09點；那斯達克指數下挫68.56點，或0.58%，收在11787.27點；費城半導體指數下跌49.369點，或1.62%，收在3005.868點。

台北股市今日開低走高，加權指數以15452.01點開出，盤中由黑翻紅，終場上漲71.53點，收在15551.23點，漲幅0.46%，成交金額新台幣2083.69億元，晶圓代工龍頭、權值王台積電終場跌1元，來到517元，跌幅0.19%。同樣為晶圓代工的聯電上漲1%，來到50.5元位置。世界先進、力積電漲約1%以上。

其他重要電子股，如聯發科、南亞科小漲，鴻海挫約0.48%，大立光、日月光漲約1%，國巨下跌1.41%。面板三雄表現亮眼，群創、友達、彩晶勁揚2至5%。而金融股也是台股今日逆勢走高的關鍵要角，玉山金、兆豐金、台企銀、上海商銀紛紛上漲1至3%。

航空業解封商機強強滾，一邊拚復飛、另一邊搶闢新航點，航空股現比價效應，展開航空股王爭霸戰，星宇狂飆上4字頭，盤中甚至創下新高，每股飆到50.5元，漲幅超過55％，成功擠下台灣虎航成為新「航空股王」。航空雙雄華航、長榮航今日股價同樣表現不俗，皆漲約1%以上。

此外，核二即將除役，電力供應概念股紅通通，其中東元、樂事綠能、世紀鋼、盛達、大亞漲逾2至6%。水資源概念股也因近期水情吃緊，股價表現亮眼，國統、山林水、幸福強攻漲停板，力麒、千附飆漲7至9%以上。

台股早盤翻紅、站15500點！台積電下跌6元　IC設計股回神

年節使1月投資呈年減　投審會：待Q1後才能夠看出趨勢

興達電廠混氫計畫動土　曾文生：高雄將成為減碳發展基地

機組發電超過有效運轉時數、恐增跳機故障風險？台電否認

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀