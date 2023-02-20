金融股救援、台股走高！解封商機旺　航空新股王誕生

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台北股市今日開低走高，加權指數以15452.01點開出，盤中由黑翻紅，終場上漲71.53點，收在15551.23點，漲幅0.46%，成交金額新台幣2083.69億元，晶圓代工龍頭、權值王台積電終場跌1元，來到517元，跌幅0.19%。同樣為晶圓代工的聯電上漲1%，來到50.5元位置。世界先進、力積電漲約1%以上。
其他重要電子股，如聯發科、南亞科小漲，鴻海挫約0.48%，大立光、日月光漲約1%，國巨下跌1.41%。面板三雄表現亮眼，群創、友達、彩晶勁揚2至5%。而金融股也是台股今日逆勢走高的關鍵要角，玉山金、兆豐金、台企銀、上海商銀紛紛上漲1至3%。
航空業解封商機強強滾，一邊拚復飛、另一邊搶闢新航點，航空股現比價效應，展開航空股王爭霸戰，星宇狂飆上4字頭，盤中甚至創下新高，每股飆到50.5元，漲幅超過55％，成功擠下台灣虎航成為新「航空股王」。航空雙雄華航、長榮航今日股價同樣表現不俗，皆漲約1%以上。
此外，核二即將除役，電力供應概念股紅通通，其中東元、樂事綠能、世紀鋼、盛達、大亞漲逾2至6%。水資源概念股也因近期水情吃緊，股價表現亮眼，國統、山林水、幸福強攻漲停板，力麒、千附飆漲7至9%以上。