結束9天媽祖進香行程 柯文哲：台灣沒選舉時都沒仇恨
民眾黨主席柯文哲結束為期9天的白沙屯媽祖進香行程後，也拍攝影片發表進香期間的簡短感想。柯文哲表示，自己現在的心情就是「要回去工作了」，畢竟進香期間算是與這個世界「斷線」9天。不過柯文哲也直言，這段進香期間也看到了很多善良的人，並直言「台灣只要沒有選舉的時候，人與人之間就幾乎都沒有仇恨。」
記者丁上程／綜合報導
柯文哲表示，如果大家每天晚上看政論節目，只會覺得台灣怎麼這麼多仇恨，好像都互相罵來罵去；但這9天的進香行程，沿路走來其實感受到台灣民眾非常善良。「他拿東西給你吃，還會說這媽祖請你的，他也不會說是怎樣。」柯文哲直言，自己沿路收到很多包子、礦泉水或是痠痛貼布，「但人家也不會問你是國民黨還是民進黨的」。
柯文哲直言，他認為整個台灣社會是很和諧且友善的，這趟進香行程也讓他覺得應證了別人所說的「台灣最美麗的風景是人」。「走9天完全不用買東西吃，變胖是不敢講，但絕對沒變瘦。」柯文哲更打趣的說，沿路提供的免費食物，多到自己能夠去看一看，喜歡吃的再停下來拿都可以。
柯文哲強調，自己這趟進香行程下來，體會到台灣人民的善良以及彼此之間互動的和善，「你去廟裡拜拜，人家廟的委員也是很熱情招待你，所以台灣只要沒選舉時都沒有仇恨。」柯文哲說，接下來回去工作以後，還是會用簡單的心靈去面對複雜的社會，自己仍舊是心存善念盡力而為。
「本來人與人之間都沒什麼惡意，所以我說目前台灣社會上看到很多這種，不管是仇恨動員，其實都是製造出來的。」柯文哲說，仇恨就是最便宜且最有效的政治動員工具，「這個就是社會上一定有壞人，但就是要想想怎麼讓壞人影響力降到最低。」