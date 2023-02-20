郭台銘盼披藍袍戰2024總統 王金平：大家應歡迎他回來
鴻海創辦人郭台銘日前拜會前立法院長王金平，表態有意重返國民黨，爭取2024總統大選提名。消息一出，引發部分藍營人士不滿，質疑不應幫郭台銘特開巧門。針對黨內對郭參選有不同聲音，王金平今（20）日受訪直言，國民黨要團結都來不及了，怎麼現在就有聲音？他也強調，郭現在還不是黨員，大家應該歡迎回來。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘表態有意重返國民黨選2024總統，卻掀起黨內大批反彈聲浪。王金平今受訪表示，國民黨現在情況要團結都來不及，怎麼現在就有聲音？未來要如何團結？他認為，國民黨同志對任何人都應尊重且相互融合，合力共同尋求勝選才是最重要的。
王金平認為，郭台銘能否回歸國民黨，是國民黨主席朱立倫黨要處理，且回來也要有公正遴選。他進一步呼籲，大家應該不要預設立場，何必現在就有這麼多的聲音且不知道誰是最強的，「現在最強人選、未來未必一定是最強」，人事時事都一直在變化，誰是最強人選，應讓黨好好圓融處理。
王金平也強調，郭台銘還沒成為黨員，大家應該要歡迎他回來，畢竟國民黨不斷強調要推最強人選，「郭台銘都還沒回來，怎麼去說誰才是真正最強、最有實力的人選？」