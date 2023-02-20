台灣空少娶富家千金！「洞房後」崩潰閃離婚：老婆是男的
空姐、空少是不少人的夢想職業，航空公司每每招考空服員都吸引許多人報名參加，除了能到世界各地增廣見聞以外，也能擁有較多認識上流世界、政商名流的機會。對此，就有一名空少10幾年前在頭等艙認識了一位富家千金，兩人交往2年順利結婚，豈料才結婚一個月便離婚收場，原來是因為兩人「洞房」以後才發現驚人真相。
娛樂中心／綜合報導
資深媒體人狄志為日前在節目《新聞挖挖哇》分享朋友的親身經歷，他透露友人是一名空少，10幾年前在飛行過程中認識了坐在頭等艙的千金小姐，對方不僅全身上下都是名牌，講話時不時也會加幾句英文，就是一名ABC，讓空少對她一見鍾情。
不過空少也沒有多想，只是很欣賞她而已，也不敢貿然追求她。沒想到兩人在紐約街頭巧遇，女方還主動跟他打招呼，兩人聊了聊覺得很投緣，空少在紐約5天也都和這位千金出門，愛苗自此便在內心滋長。後來女方還給他聯繫方式，兩人也順利成為男女朋友，交往了2年。
然而在交往期間，女方總是以「基督徒」為由，不願在婚前發生性行為，讓空少愈得不到就愈想得到，決定向女方求婚，人生也可以少奮鬥十年。求婚成功後，女方要求他寫一份婚前協議書，但內容只是「不論生老病死，都要不離不棄」，完全與財產分配無關，讓空少以為她只是想要一個承諾，便在美國、台灣兩邊宴請昂貴Buffet。
怎知才結婚一個月，兩人便離婚了。狄志為說，當時大家都很震驚，想說怎麼這麼快就離婚，後來一問才知道，原來空少的老婆是「變性人」，空少當時想了想也才發現，原來女方交往時一直以「基督徒」為由，不願發生性行為，其實都只是幌子罷了。（編輯：郭佩蓉）