VERIVERY台北演出不想下台！「安可40分鐘」主辦也傻眼
南韓男團VERIVERY 20日在台北舉辦2場演唱會，分成下午場、晚間場進行，成員東憲、浩榮、慜撰、啓賢、延浩、勇勝、岡旻或許是因為下午演出太興奮，來到第二場時，安可直接加唱40分鐘，表演超出預定時間，甚至還灑水導致提字機關閉，種種「驚喜」讓主辦與工作人員、媒體全傻住，亦讓購票粉絲直呼賺到。
記者陳雅蘭/台北報導
VERIVERY相隔3年再訪台，演出前受訪表示很努力準備台灣場的演出，保證活動精彩，他們總計帶來16首歌曲，演唱會長達2個多小時；但晚上的演出直接加碼，在場媒體照節目表撰稿，原以為16首結束準備收工，豈料成員不按牌理出牌，加唱遲遲看不到終點，安可整整長達40分鐘，主辦也表示「完全沒有Set」，VERIVERY重視台灣粉絲程度可見一斑。
VERIVERY出道四年，日前到日本東京和大阪演出，週五抵台後逛了燈會、吃了小籠包以及路過台北101，成員表示有空的話，想上去台北101看夜景，還想去《不能說的祕密》拍攝地淡水走走。他們演唱會前，在後台吃到古早味蛋糕，笑說：「如果配牛奶的話一定更好吃。」
VERIVERY演唱會結束後，表示想做的事，就是和大家去電影院吃爆米花，勇勝則迫不及待想開始創作並與公司討論接下來的活動，而岡旻則是想去因為先前受傷而無法成行的水上樂園。