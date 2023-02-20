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《新世界狂歡》首場活動玩家暴動了！全新劇情大量解禁

▲超人氣BL成人手遊《新世界狂歡》，昨(19)日在台北市西門商圈 WESTAR 舉辦首次線下 LIVE 活動「Neon Carnival」吸引爆滿人潮。(圖／官方提供)
▲超人氣BL成人手遊《新世界狂歡》，昨(19)日在台北市西門商圈 WESTAR 舉辦首次線下 LIVE 活動「Neon Carnival」吸引爆滿人潮。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

遊戲發行商 PINKCORE 出品的超人氣BL成人手遊《新世界狂歡》昨(19)日在台北市西門商圈 WESTAR 舉辦首次線下 LIVE 活動「Neon Carnival」，除了精彩的樂團現場演出外，官方也邀請到遊戲內的角色聲優到場與玩家們互動，最後搶先公開《新世界狂歡》最新的主題曲與新角色等情報，另外，正式宣布《新世界狂歡》漫畫化確定。

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風靡全球的角色養成耽美手機遊戲《新世界狂歡》，自 2022 年初上市以來便受到全球廣大玩家的喜愛。為慶祝遊戲上市一週年，官方盛大舉辦首場 LIVE 活動「Neon Carnival」，邀請到台灣 ACG 樂團「Neon Hops」帶來遊戲主題曲 Bright Purity、遊戲內角色奧利文、八雲、布儡組成的偶像團體出道曲「Summer Dream」等多首經典樂曲，帶領玩家們回顧這一年來與《新世界狂歡》共度的美好回憶。

「Neon Carnival」以聲光效果展現出《新世紀狂歡》的遊戲魅力。除了音樂演出外，現場也特地邀請到飾演遊戲主人公「伊得」的「刺草ネトル」，以及飾演眷屬「奧利文」的聲優「一夜愛」，與玩家們大方分享自己在《新世界狂歡》的配音心得以及對於飾演角色的種種情感。刺草ネトル與一夜愛於訪談過程中也展現出親民與俏皮的一面，現場熱絡氣氛不斷。除此之外，更實際演出了令人臉紅心跳的劇情環節，讓現場與線上收看的玩家都暴動不已。

▲新世界狂歡。(圖／官方提供)
▲新世界狂歡昨(19)日舉辦首場實體活動。。(圖／官方提供)
▲新世界狂歡。(圖／官方提供)
▲邀請到台灣 ACG 樂團「Neon Hops」帶來遊戲主題曲 。(圖／官方提供)
▲新世界狂歡。(圖／官方提供)
▲《新世界狂歡》昨(19)日在台北市西門商圈 WESTAR 舉辦首次線下活動，吸引大量粉絲參與。(圖／官方提供)

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