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大里南門橋「洗衣窟」湧泉斷流　議員要求市府解決

▲議員李天生指出，南門橋下「洗衣窟」目前湧泉不再出水，現場「形同死水」。(圖／李天生提供2023.2.0)
▲議員李天生指出，南門橋下「洗衣窟」目前湧泉不再出水，現場「形同死水」。(圖／李天生提供2023.2.0)

記者柳榮俊/台中報導

具有百年歷史的台中市大里南門橋湧泉，在橋樑拓寬完成後不再出水，出現斷流，迫使婦女朋友無法前往洗衣，往日榮景不再，地方怨聲四起，市議員李天生今(20)日指出，「洗衣窟」湧泉流水，洗衣後排放至旱溪。現有水流，是由旱溪河水灌入，目前湧泉不再出水，現場「形同死水」。要求市府拿出具體解決辨法，維持地方傳統特色。

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台中市新建工程處土木工程科研判，工程施作打椿，湧泉一帶土壤受到施工擾動影響，造成水流改變，經鑽研探勘及抽水測試追查，目前上游一帶湧泉出水量斷斷續續，確實無法使用，至於下游一帶出水量較為豐沛，未來規劃將洗衣平台移往下游，滿足大家洗衣需求，不過仍需要觀察一段時間，等土壤穩定後，才有可能恢復原來湧水量，還存有一些變數。


李天生強調，南門橋湧泉終年不枯竭，水質清淨，上百年來附近民眾都在此洗衣，是地方的一大特色，拓寬工程施工前，曾經實地前往關切，同時提案要求設法保存，獲得建設局同意保證，不料工程完成後，湧泉不再出水，面臨斷流，根本無法進行洗衣，地方懷疑是施工破壞水脈，造成湧泉斷流。


居民黃太太指出，以往不少家庭主婦成群結隊前往該處洗衣，同時閒話家常，大家情同姐妹，甚至有人搬離後，仍大老遠前來洗衣，不過工程完工後，湧泉不再出水，無法洗衣，往日光景不在，十分可惜，要求市府設法解決，不要放任不管。


李天生強調，南門橋下擁有百年歷史的吊橋橋墩、湧泉及親子休閒空間，施工完成後，都設法保留、整修，橋下環境煥然一新，提供鄉親休閒遊憩的好去處，十分感謝建設局同仁的辛勞付出，不過希望正視湧泉斷流問題，早日設法解決，不要留下遺憾。

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