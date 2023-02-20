林明溱父子稱不選2024立委 民進黨團諷：跳票父子檔
國民黨南投立委候選人林明溱投入選戰，被外界質疑是家族把持地方政治，對此林明溱兒子林儒彬日前聲明，父子都將不會投入2024立委選舉，對此民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，南投縣如同林明溱父子「家天下」，顯然選民不認同此作法，兩人此舉是為了爭取同情票；副幹事長洪申翰更直言，從林明溱擔任縣長政績與言論看來，兩人不可信任，「他們就是跳票父子檔。」
記者陳威叡／台北報導
林明溱此次投入立委補選，遭外界質疑是家族把持地方政治，對此林明溱兒子林儒彬日前宣布，父子都將不會投入2024立委選舉。鄭運鵬表示，整個南投縣好像都是林明溱父子的「家天下」，認為是選民的反感造成他們的壓力，因此宣布只為了這次的補選，是希望能夠獲得更多同情票。
洪申翰則說，翻開林明溱過去擔任南投縣長政績，包括恐龍公園、影城、垃圾處理到纜車案，幾乎可以說是一跳再跳，而且還臉不紅氣不喘，翻開過去紀錄，所有南投縣民、關心南投政治的人都知道，父子倆可以說是「跳票父子檔」。
洪申翰更質疑，林明溱父子倆幾乎毫無信用可言，若兩人真不參選2024立委，反問那為何林明溱這次要投入立委補選，呼籲南投鄉親在本次補選要選出一位真正能為南投未來打拚，提出好政見、政績以及有好人品的蔡培慧。