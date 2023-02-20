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中捷乘客遺失物化為愛心　助弱勢

▲人安基金會台中平安站發送中捷捐贈的遺失物給弱勢民眾(圖／人安基金會台中平安站提供2023.2.19)
▲人安基金會台中平安站發送中捷捐贈的遺失物給弱勢民眾(圖／人安基金會台中平安站提供2023.2.19)

記者柳榮俊/台中報導

台中捷運去年拾獲近8400件遺失物，中捷公司除提供多種協尋管道外，針對無人認領由公司取得所有權的遺失物，日前挑選280件可以使用的日常用品捐贈人安基金會台中平安站，台中平安站今(20)開始發送物品給街友、弱勢民眾，讓遺失物找到新主人。中捷公司表示，目前規劃一年捐贈兩次遺失物給社福團體，使資源獲得妥善運用，也善盡企業社會責任。

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中捷公司指出，旅客遺失在台中捷運的物品五花八門，包括電子票證、證件、衣物、傘具、食品等，遺失物公告保管期滿後由中捷公司取得所有權，並依照各類物品屬性進行適當處理。針對普通物品，中捷公司整理出280件衣物、配件及保溫瓶、傘具、安全帽、文具等用品，日前捐贈人安基金會台中平安站。


人安基金會台中平安站站長蔡文豪今日在桂蘭獅子會會長周雍正、首任會長王錦桂陪同下到中捷公司致贈感謝狀，由副總經理葉進財代表接受。葉進財表示，中捷公司規劃一年辦理兩次遺失物捐贈活動，並請社會局推薦社福團體，採分區捐贈方式，以期讓資源發揮效用，幫助更多有需要的民眾。


蔡文豪指出，人安基金會平日提供寒士防飢、防寒、防病、工作轉介等服務，各界的愛心是支持寒士度過難關的力量。而中捷捐贈可用的物品給有需要的民眾，與人安基金會「知福、惜福、再造福」的理念相近，也讓弱勢民眾感受到社會溫暖。


中捷公司也提醒旅客上下車時請留意隨身攜帶物品，如不慎遺失，可洽車站旅客詢問處，或於週二至週六12時至20時撥打遺失物中心專線04-24361645，也可於客服中心營運時段(每日6時至24時)撥打專線04-37063606協尋，或下載台中捷運App填寫協尋單。

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