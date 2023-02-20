外送跑3.8公里僅拿40元！賴香伶促制定專法防止剝削

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全國外送產業工會理事長陳昱安表示，如果只有40元的外送費，外送員收入僅能貼補油錢，而原本同意支付外送員第三方責任險的費用，平台現也跳票。桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎表示，平台計算機制不清楚，外送員根本無從理解。向平台反應，大多都是石沉大海，兩大平台甚至疑似聯合降低外送員費用，根本讓外送員連選擇合作對象的權利都剝奪。
台中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪則說，政府早說要重視外送員權益，但至今也沒有下文，好像外送員身為弱勢底層，並不是太重要。新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華更強調，平台若得知外送員即將有陳情、抗議或是罷工活動，不只會透過鎖定領頭人外送帳號，進行刁難，更會故意在預定活動時段提高外送員獎勵，以減少前往聲援的外送員數量。
來自高雄，化名「勞倫斯」的全職外送員現身說法，依照砍薪後的計算方式，他每月將會減少至少12,000元的收入，扣除成本，快養不活自己！
賴香伶表示，外送員行業相當辛苦，可以說是血汗行業代表。希望平台業者能盡速回應外送員訴求，落實承諾，盡速回調外送費用至疫情前水準。賴香伶強調，將會同時要求勞動部、交通部及公平會等相關部會，參考計程車「各方協商，核定基本費率」的方式，盡速完成立法，保障外送員勞權。