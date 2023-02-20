VERIVERY許願台灣美食 首次錄台綜「同台女神郭書瑤」
台視、衛視中文台寵物節目《哈囉!毛小孩》與國際接軌，這次邀請到韓國創作男團「VERIVERY」，6位團員包括東憲、浩榮、啓賢、延浩、勇勝及岡旻，一起和郭書瑤、黃偉晉，體驗寵物美容課程。
記者侯家瑜/綜合報導
VERIVERY的團員們一進到教室，便送上了韓國的甜點、新專輯給郭書瑤及黃偉晉，東憲用中文說：「這是韓國的傳統零食，好吃！」節目也準備了雞排和珍奶給6位團員享用。延浩透露自己很喜歡台灣的食物，在韓國也很常吃：「特別是滷肉飯，很想吃吃看台灣當地的味道。」啓賢則表示想吃號稱「台式漢堡」的刈包：「因為我本身就喜歡吃漢堡，刈包看起來也非常好吃。」
郭書瑤和黃偉晉在節目中，為團員示範如何替狗狗清潔耳朵，也會讓團員們實際操作。錄影前，黃偉晉特地向翻譯學了「很帥」的韓文，在幾位團員走進美容教室時，立刻現學現賣，大讚每一位都很帥，團員們聽到之後害羞的微笑致謝，讓一開始的氣氛就十分融洽。
錄影結束後，東憲大讚：「剛開始本來擔心會有語言隔閡，但2位主持人都非常親切又有活力，讓我覺得很放鬆也拍攝的很有趣。」與可愛的毛小孩一起錄影，也讓團員們玩的很開心，浩榮笑說：「因為毛小孩們都很可愛，所以拍攝期間真的覺得很開心。這也是我第一次參加綜藝節目，本來有點緊張，但毛小孩們讓我舒緩了緊張的心情，覺得很感謝。」岡旻則開心表示：「和毛小孩們一起玩的時光真的很有趣，也讓我一直想起我自己的毛小孩YUKI（音譯）。」