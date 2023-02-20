今起室內戴口罩規定放寬 陳其邁：可視接觸情形戴上口罩
室內口罩放寬政策今(20)日起開始實施，高雄市長陳其邁建議COVID-19病毒漸趨社區化流感化，預防方式與呼吸道疾病一樣，並舉例幾個可自主戴上口罩場合：例如自覺有呼吸道症狀時，需立刻戴上口罩，並應自主快篩；在辦公處所已可拿下口罩，而假使密閉辦公空間有人確診，相對來說接觸者也有風險，仍可依實際接觸狀況戴上口罩。
記者郭凱杰／高雄報導
室內口罩放寬政策今天起開始實施除醫療照護機構、公共運輸及特殊運具內等仍需配戴口罩外，其餘室內外空間民眾可以自主決定戴口罩；有發燒或呼吸道症狀、年長者、免疫力低下者及人潮聚集的場域，建議民眾配戴口罩，各級學校則是視疫情發展3/6後實施。雖然口罩令放寬，防疫常態化，高市府防疫團隊仍持續關注降低高風險族群染疫後風險。
根據研究顯示，接種次世代BA.4/5疫苗追加劑，對BA.2.75/BQ.1等變異株，仍具相當保護力、有效降低因感染造成之重症或死亡風險。
衛生局及民政局已經針對設籍高雄市65歲以上長者，規劃85個場次的社區接種站並發放通知單，安排前往接種次世代BA.4/5疫苗。設籍本市65歲以上長者(原住民55歲以上）於2/24-3/20期間於社區接種站或合約醫療院所完成接種疫苗，不分劑次皆獎勵500元禮券（原民區獎勵500元現金）。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。