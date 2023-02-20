是否會為邱繼泰站台？張善政：會支持國民黨提名的人選

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桃園市議長邱奕勝的姪子邱繼泰，日前大陣仗宣布參選桃園市第6選區立委並將爭取國民黨初選提名，但他隨即遭名嘴黃揚明爆料曾在2016年因酒駕被桃園地院判刑4個月，可易科罰金12萬元，當時邱的酒測值高達每公升0.76毫克。
對於酒駕過往，邱繼泰昨天也在在臉書發文表示，酒後駕車就是不對，不對就是不對。無從為自己的錯誤行為辯駁，還自爆自己在學生時代曾有兩次酒駕記錄，包括黃揚明揭露的這一件。
邱繼泰說，年少無知都不是藉口，無時無刻痛定思痛，近年投入地方事務、傾聽民意，也告誡周遭的朋友自己的親身經歷，更深刻地體會到鄉親對於酒駕的深惡痛絕，每每看到因酒駕造成的各種傷害，自己更是深感羞愧、懊悔不已。
邱繼泰表示，決定出馬參選公職就是秉持「承擔」的精神，「承擔」也包括承擔所有過去自己的所作所為，以及外界的所有褒貶。對於酒駕肇事的過往，他不會迴避、不會辯解，只會花更多時間研究酒駕防制，如果有機會進入國會服務只要酒駕防治基金會有任何需要的地方，承諾擔任終身酒駕防制宣導義務工作者，誓戮力推動酒駕防治法案，杜絕酒駕的悲劇再次上演。
桃園市長張善政今受訪被問到邱繼泰酒駕事件，他表示，邱已公開道歉，事情應該到此為止，至於未來是否為幫邱繼泰站台？張說，一旦國民黨確定提名，他就會支持國民黨提名的好人選。