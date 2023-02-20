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鄭敬淏求全道嬿：不要走！熱吻76秒進房間過《浪漫》夜晚

▲《浪漫速成班》中，全道嬿、鄭敬淏關係大幅度進展。（圖／翻攝Netflix）
▲《浪漫速成班》中，全道嬿、鄭敬淏關係大幅度進展。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓劇《浪漫速成班》19日播出新集數，原本只是傳緋聞的南行善（全道嬿 飾）、崔直說（鄭敬淏 飾）正式交往，更在「醋意滿滿」的智室長（辛載夏 飾）弄巧成拙的「助攻」之下，2人關係迅速發展，崔直說深情表示：「妳不能留下來過夜嗎？留下來陪我。」說完便與南行善激吻76秒，共度浪漫夜晚。

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-------以下有劇情透露，慎入-------

▲劇中，全道嬿、鄭敬淏玄關激吻76秒。（圖／翻攝Netflix）
▲劇中，全道嬿、鄭敬淏玄關激吻76秒。（圖／翻攝Netflix）
南行善跟崔直說擺脫誤會、正式交往，崔直說從不講理的直男，變成只聽女友話的暖男，而崔直說向來只聽智室長的意見，面對「再也不聽自己話」的崔直說，智室長「醋意爆發」，他除了言語攻擊南行善，更刻意刪除她傳給崔直說的訊息，甚至讓她受傷，但種種心機反而讓南行善跟崔直說的感情更加堅定。

崔直說怕南行善處理傷口不便，帶女友回家包紮，南行善因為太害羞想立刻回家，崔直說追到玄關拉著女友，並說：「妳不能留下來過夜嗎？留下來陪我。」南行善以吻回應對方，2人從玄關吻到房間，度過浪漫夜晚，隔天早上醒來，崔直說抱著南行善不讓她回家；但這些甜蜜進展，卻讓南行善引來「殺機」。

全道嬿除了《浪漫速成班》，近日更主演電影《格殺福順》，她在這兩部作品中，恰巧都飾演單親媽媽，全道嬿日前宣傳《格殺福順》時，被問到詮釋上有無困難之處？她表示：「我認為在職場上有專業領域的女性，她們在家裡其實也有不擅長或像我這樣的一面。」全道嬿自認跟「南行善」、「吉福順」有點相似，因為自己也是母親，同樣是邊看著孩子成長邊學習怎麼當母親，亦感嘆孩子成長的速度很快，言談中透露出為人母的不易。

《格殺福順》3月31日獨家在Netflix上線、《浪漫速成班》每週六日於同平台更新。

▲金是兒（左起）、導演邊聖鉉、全道嬿到柏林影展宣傳《格殺福順》。（圖／Netflix）
▲金是兒（左起）、導演邊聖鉉、全道嬿到柏林影展宣傳《格殺福順》。（圖／Netflix）

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