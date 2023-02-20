「藍營諸侯王」是否選總統？盧秀燕：上班時間不談選舉
明年總統大選國民黨人選遲遲未定，日前有市議員拱台中市長盧秀燕參選總統，除了被解讀為盧穩坐藍營「地方諸侯王」寶座，也反映基層普遍焦慮。盧秀燕今面對選總統相關議題堅不鬆口，僅強調大家都知道，她在上班時間只談市政，不談政治與選舉。
記者顏幸如／台中報導
相對於民進黨幾已定調由賴清德參選下屆總統，國民黨顯得混沌不明，黨主席朱立倫一再強調，等下個月南投立委補選完將進行內部作業，仍無法化解藍營內部焦慮。國民黨台中市議會黨團15日交接典禮，資深議員李中、新任黨團書記長黃韾慧力挺盧秀燕出馬選總統，李中並指盧秀燕深得人和，是國民黨目前檯面上「唯一沒被討厭的候選人」。
隔天（16日）上午，盧秀燕一手催生、擴大的「中台灣區域治理平台」成立，新竹縣長楊文科也稱她「確實是一個不錯的人選」，希望她向北、向南、向東部做最好連結。事實上盧秀燕除成功串聯大中部地區泛藍8縣市，也是國民黨8位女力縣市長的龍頭，早已與東部3位女力縣長產生連結，就連擔任黨副主席、昔有「藍營南部一姐」稱號的嘉義市長黃敏惠，都讚她是極佳的「桶箍」，不管在藍營內部或民進黨執政的中央政府，盧秀燕「藍營諸侯王」地位皆已形成，也掌握極高程度的話語權。
盧秀燕今（20）日下午主持南區德吉街打通祈福典禮，媒體委婉問她，2024民進黨篤定賴清德，國民黨基層普遍焦慮，她認為什麼時程正式推出候選人較佳？盧秀燕秒嗅到不對勁，表示「相信大家很關心，但是我過去4年擔任市長就是以市政為主，上班時間不會談政治也不會談選舉、只談市政，謝謝大家。」接著她以台語說了一句抱歉，隨即離去。