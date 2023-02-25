迎接新球季1／防新竹球場重演！中職訂SOP　設審查委員會

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但令人納悶的是，職棒聯盟成立了30多年，竟然從未制定如何調驗的SOP。資深球評曾文誠表示，「其實講白一點，就是之前都沒有出過問題，所以就被忽略，但是就算是晚起步，現在開始處理就是好的現象。」
棒球專欄作家文生大叔受訪說，「其實從過往經驗來看，中華職棒對現有球場的場勘行動，其實並不陌生，有一定經驗，也知道要檢查些什麼，但是這個過程有沒有整個制度化、或是如會長所說的要建立起SOP，這我就存疑了。」
事實上，中華職棒的場務組在開季前，會針對今年度將舉行職棒賽事的場地進行場勘，針對需要補強、修繕的部分，提出報告給地方政府以及認養球團，而楊清瓏也補充道，必要時也曾經進行過第二次的場勘，檢查是否有修繕確實。
不過新竹球場會出現問題，就在於一個新球場在剛興建完成、或是整修後重新啟用時，是否適合職棒球團使用，聯盟並無整套完整的SOP。
楊清瓏對此回應，聯盟在去年底已由蔡其昌召開會議，要求賽務部負責蒐集相關場勘資料，並訪問專家、學者，先行研擬一套審查準則，交給領隊會議。同時楊清瓏也透露，聯盟將成立「審查委員會」，協助進行將來的球場勘察，「主要的勘查對象會針對新建球場，或者是有大型整修過的球場，而『審查委員會』的成立，能讓第三方更專業的專家、學者的意見進來，不像以往只能根據聯盟與球團的經驗與專業，來做球場的評量。」
他表示，目前聯盟正全力籌備經典賽的相關事項，因此這部分才會有所延宕，不過他也承諾，一旦領隊會議中達成各方共識，通過後即可適用。