《守護黑面琵鷺》30年！跨越世界紀錄「嬌客生存危機」
生態紀錄片《守護黑面琵鷺》，是《老鷹想飛》、《尋找神話之鳥》資深生態攝影大師梁皆得，跨越30年、遍歷多國拍攝的最新力作。不僅請來知名導演吳念真深情旁白詮釋，更由金馬獎最佳原創電影音樂獎得主林強打造配樂。本片透過黑面琵鷺處境，反思棲地保護、人鳥和平共存等議題。
記者黃雅琪/綜合報導
以「黑面琵鷺」為主角的紀錄片《守護黑面琵鷺》透過人稱「黑琵先生」的攝影家王徵吉，他探索黑面琵鷺生態的生涯歷程為影片核心。隨著導演暨生態攝影梁皆得的鏡頭捕捉，足跡遍佈世界各地，一窺黑面琵鷺繁殖地的神祕樣貌，更探討這群嬌客們面對棲地逐漸喪失的艱困處境。
對於耗時30年打造的作品即將上映，導演梁皆得首先提出哉問：「一個人的興趣能持續多久？」他進一步表示：「從1992年黑面琵鷺開始吸引大眾目光以來，至今這30年關於黑面琵鷺有很多的故事，有學者持續不斷進行研究，有喜歡拍照的人花了大筆金錢，跨國全心投入拍攝牠們的動人姿態。我們沒有辦法在影片中，把所有跟黑面琵鷺相關的事全部納入，只能挑選這30年來持續關心黑面琵鷺的人來作紀錄。」
導演梁皆得回憶：「記得1989年在中研院動物研究所劉小如老師那裡當研究助理的時候，因為幫劉老師收集黑面琵鷺相關的訊息，而有機會接觸黑面琵鷺。直到1992年買了第一台16mm攝影機就專程去七股試拍，也疑似拍到一隻被槍打到翅膀而受傷的黑面琵鷺，後來三不五時有空想到就會去拍拍牠們，所以一直想拍一部關於黑面琵鷺的紀錄片。」
本片描述1992年歲末，一群黑面琵鷺在台南七股遭到不明人士惡意槍殺，引發全台民眾高度矚目。當時奉派採訪的攝影家王徵吉，自此也走上長達30年守護黑面琵鷺之路。《守護黑面琵鷺》3月24日全台上映。