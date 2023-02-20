蘇貞昌挺賴清德選總統　藍委嗆：這麼早就開始賣芒果乾？

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鄭麗文今在臉書發文批評，2月初才剛手術完的蘇貞昌，剛大病初癒就開始賣芒果乾？之前市長、議員選舉，蘇貞昌輔選拿基輔比喻市長候選人，不斷高唱要學習烏克蘭基輔市長一樣，英勇抗俄才能夠守住台灣，如今換成總統大選，又說要賴清德來當總統，台灣才不會變成下一個香港？難道這麼早就要開始讓民眾有芒果乾吃？
鄭麗文質疑，每當要選舉，政府除了會生產芒果乾以外，還有什麼實際作為？當時中共圍台軍演，飛彈都已經從頭上飛過去了，政府還要硬拗說「因為中共飛彈進入大氣層不算領空」，若不是日本政府公布，台灣人會不會到現在都不知道，曾有飛彈明目張膽的從自己頭上飛過去？這種鴕鳥心態的政府，只靠一張嘴到底要怎麼護台灣？
另外，鄭麗文也提到，台灣人民、國軍在民進黨執政下吃了多少，外銷不出去的海鮮跟水果？槍枝猖獗，詐騙集團等治安問題春風吹又生，遲遲無法擺脫黑道治國，蛋價一漲再漲，缺蛋問題也沒找到辦法解決，房價更是高得嚇死人，政府的房貸補貼卻是從人民的納稅錢編列出來的，條件還被大家大酸根本沒有補貼到。
鄭麗文表示，行政院長陳建仁提出房貸補貼符合條件有夠難，房件原始核貸金額必須在台北市850萬元以下，等於房子總價是1200萬以下，而其他縣市原始核貸金額700萬元以下，等於房子總價是1000萬元以下，對現在房價高漲時期買房的族群來說簡直毫無幫助，且補貼卻僅有一次性3萬，更是完全沒有辦法體恤買房族。
最後，鄭麗文說，種種問題政府不優先解決，民眾生活都快要過不下去，再問一次，「是要拿什麼抗中保台？拿掃把嗎？」