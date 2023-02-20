不只新冠！社區至少有6流行病　醫：全面脫口罩應等夏天

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林應然認為，疫情「有可能升溫一點」，畢竟現在是冬天，口罩是很好的防護措施，若是大家都不戴口罩，傳染一定會增加一些，特別是對沒確診過的人，或是已經打過疫苗，但經過一段時間，抗體降低者，脫口罩後會群聚，發生互相感染機會就大增，不過林也認為，一般民眾可能體會到，現在流行的Omicron已經不是那麼嚴重，感染就像感冒一樣會過去，不是特別在意。
林應然指出，外國戴口罩通常代表生病，不過在台灣民情較為保守，戴口罩表示很愛惜身體健康，怕被別人傳染，加上現在是冬天，口罩有保暖效果，台灣人比較不會想脫口罩，何況搭公車、捷運，或是進入醫療場所，都還是要戴口罩，民眾只好把口罩都戴上，因此大家沒有很快就拿掉口罩。
林應然也提醒，現在社區中RSV（呼吸道融合病毒）疫情較為緩和，A型流感有不是很大規模的流行，另外如諾羅病毒、腸病毒、腺病毒、鼻病毒等，因為免疫負債能在流行，林評估，若民眾想脫下口罩，可能要到夏天之後，因為天氣熱戴不住，各流行病高峰已過，當時疫情會也更緩和，現在疫苗施打已經不太踴躍，雖然民眾會感受到有疫情，但覺得不嚴重，現在台灣約有1000萬確診者，加上黑數約為1600萬人至1800萬人都有可能，疫情再增加也很有有限。
林應然建議，若想要把防疫工作做更好，就僅剩打疫苗一途，「你要增加免疫力，即使感染也沒關係，要有這樣的體會」，不然口罩永遠都脫不下來，他也預計，下一步確診者也可以進行自主管理免隔離，屆時重症高風險族群要特別注意，現在國外紛紛將新冠肺炎降級，國內應該2個月內，就會調降新冠法定傳染病等級。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。