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三星Galaxy S23 Ultra拍照評分出爐！DxOMark僅拿第10名

▲三星 Galaxy S23 Ultra 在DxOMark評分出爐，總分140分，目前排第10名。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星 Galaxy S23 Ultra 在DxOMark評分出爐，總分140分，目前排第10名。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

知名相機評測網站DxOMark，日前公布三星最新旗艦機Galaxy S23 Ultra的評測結果，拍照單項成績為 139 分，錄影為137 分綜合得分為140分，目前排名僅在第10名，和Google Pixel 7、vivo X90 Pro+同名。

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三星 Galaxy S23 Ultra 預計2/21開賣，在開賣前DxOMark，公布了評測結果，透過主鏡頭拍攝各種環境的照片表現139分(最高152分)，變焦141分(最高151分)、散景70分(最高80分)、錄影137分(最高137分)、預覽73分(最高91分)、人像130分(最高130分)、低光照片和錄影表現106分(最高122分)，綜合評分為140分，排名第10名。

綜合其優點，綜合表現優異可以滿足絕大多數的拍攝場景，是一款全面型的手機。照片渲染效果優秀，保留了豐富的細節，拍照和錄影時時自動對焦功能優秀，能夠駕馭大多數光線環境，遠距離的變焦能力強大。

缺點的部分，DxOMark的評語為低光源的情況下細節不足，且有快門滯後的情況，在逆光情況底下曝光和對焦不夠穩定。去年DxOMark曾傳出賣分賣榜，雖然官方也有回應否認，但多少影響了公信力，對於評分結果建議斟酌參考。

▲DxOMark公布三星Galaxy S23 Ultra的各項評測結果。(圖／翻攝官網)
▲DxOMark公布三星Galaxy S23 Ultra的各項評測結果。(圖／翻攝官網)
▲三星Galaxy S23 Ultra 在DxOMark評測結果排第10名。(圖／翻攝官網)
▲三星Galaxy S23 Ultra 在DxOMark評測結果排第10名。(圖／翻攝官網)

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