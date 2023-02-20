口罩冬衣別脫！低溫、強風持續到週三 雲林以南小心空污
受大陸冷氣團等級的冷空氣南下影響，今（20）日全台明顯轉冷，中央氣象局指出，明（21）日將延續今天冷颼颼天氣型態，北部地區低溫只有攝氏13到16度，其他地區白天則沒這麼冷，但還是要注意晝夜溫差大。氣象局今稍早也針對全台16縣市發布陸上強風特報，桃園至台南、東部、東南部地區及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，情況將持續到週三（2/22）。值得一提的是，即使已經迎來口罩禁令鬆綁，但境外空污依舊影響台灣地區，尤其雲嘉南以南等5個空品區還處於紅色警戒威脅中，請敏感族群最好還是把口罩戴好務必當心。
生活消費中心/綜合報導
氣象局預報員黃恩鴻指出，明日氣溫延續今天涼冷天氣，北部地區只有攝氏13到16度，中南部地區清晨也只有攝氏14到20度；白天北部地區回暖狀況特別不明顯，高溫大約只提高攝氏1到2度；中南部地區則會好點，高溫來到攝氏20到23度左右，高屏地區則有攝氏25-26度，會是比較舒服的天氣，要特別注意的只有早晚溫差較大，身體敏感民眾記得早、晚多添點衣物。
雨量部分，黃恩鴻表示桃園以北、基隆北海岸、大台北山區明天水氣增多，所以還會是陰雨的天氣；東半部地區因處東北季風迎風面，明天降雨機率偏高。反觀中南部地區，新竹以南則是維持多雲到晴的穩定好天氣。
由於東北季風增強，氣象局今下午持續發布陸上強風特報，桃園至台南、東部、東南部地區及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸及東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。
至於境外污染物引起的大規模空污現象，黃恩鴻表示「情況有慢慢在變好」，雷達顯示範圍空污範圍有慢慢縮小的趨勢。不過西半部地區包含雲林、嘉義、台南、高雄、屏東5區仍是紅色警戒「危險等級」，因此建議民眾即便口罩禁令鬆綁，也先別拿下口罩「大口呼吸」，尤其是呼吸道敏感的朋友務必特別注意。