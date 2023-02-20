航空股王爭霸戰！星宇超車奪冠　分析師提醒：追價風險高

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全球跨境旅遊需求大增，在相關題材激勵下，航空股比價效應風起雲湧，航空新秀星宇在過去一週的交易日股價從不到19元飆漲約一倍，除了17日收盤價超車華航的21元、長榮航的29.30元，成為近期股市熱門話題之外，今日更收在44.95元位置，盤中甚至一度創下新高，每股飆到50.5元，漲幅超過55％，成功擠下每股41.6元台灣虎航，登上「新航空股王」寶座。
謝晨彥表示，過去星宇沉寂了一段的時間，近期因公司進軍北美航線、開放港澳來台等利多消息不斷，加上相關領域耕耘多年的航空雙雄股本較大，星宇自然而然變成市場主力看上的焦點，雖然近幾個交易日大漲逾百點，短線股價確實漲幅有些過大，加上興櫃交易量本就少，可能需要特別留意，但從整體航空業的角度來看，今年對星宇航空來說會是非常好的一年。
基本上短線可能會有比較大的震盪，但是在壓回過後，應該都還有續旺的機會，因為這一波解封過後，整個航空班次提升，對其後續的營運都有很大的幫助，不過，他提醒，因興櫃的交易量較少，且沒有漲跌停的限制，追價的過程中還需關注量與價的風險。
跨境觀光熱潮持續，航空股今日除了星宇延續上週漲勢之外，其他航空股表現也活躍，航空雙雄華航收盤上漲0.30元，收在21.30元，漲幅1.43%；長榮航上漲0.30元，以29.60元作收，漲幅約1%。
而同為興櫃虎航於2019年以每股41元登錄興櫃，當時蜜月期最高曾來到63.51元，今日雖然未能守住航空股王的寶座，但仍受買盤青睞，終場以41.6元作收，漲幅達10.73%。
謝晨彥指出，航空部從上半年到暑假這段期間，都還是有續旺機會，所以在暑假營收數字尚未公告以前，都還有一些操作的空間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。