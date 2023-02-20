53歲李翊君「衣服尺寸太小」難得耍性感！曝老公真實反應
出道35年的「情歌傳唱天后」李翊君今（20）日在記者會上宣布好消息，將於5月19日、20日在TICC台北國際會議中心一連兩天舉辦「李翊君2023<三五好友>演唱會」，她今天難得穿著性感深V套裝，坦言是因為服裝拿錯尺寸，才會比較性感，至於老公檢場（本名：王聯國）是否會因為服裝唸她？她則回應：「不會啊！我們給彼此空間很大。」為了此次演唱會，她卯起勁備戰，不過也因為經典歌曲太多，讓她為了選曲傷透腦筋。
娛樂中心／綜合報導
李翊君今日身穿鮮紅色套裝、紅白相間西裝外套出席記者會，難得深V大秀好身材的她表示服裝不小心拿錯尺寸，所以比較性感。她表示自己在演唱會時不會穿太少，「穿太少唱歌會有壓力，覺得好像哪裡沒顧好的感覺。」至於老公檢場是否會因為服裝唸她，她則表示：「不會啊！我做這麼多演唱會他其實不太知道我的內容或我的服裝，和觀眾一樣那一天才會到現場看，我們給彼此空間很大」。
雖然已經出道35年，但李翊君仍難掩緊張情緒，更透露自己前陣子都在陪伴家人，給自己一些放鬆的時間，現在才陸續開始加強自主鍛鍊，像是健身、做空中瑜伽等。她坦言，此次演唱會是因為有22歲女兒王敏淳的鼓勵，「如果女兒有跟我講說不要做，她不支持我就不辦演唱會了！女兒說自己已經長大了，不用我照顧，而且對我說：到妳這個年紀還能唱歌，還可以唱到這樣，是很難得的事情，妳一定要做」。
睽違三年，李翊君不擔心自己的體能，反而是在選曲上相當傷腦筋，不過她也承諾幾首「必唱曲」像是〈萍聚〉、〈雨蝶〉等經典歌曲一定會唱，希望大家都能滿意。被問到有無聲帶退化狀況時，她也想起10年前還沒辦演唱會時，以為自己倒嗓，「怎麼唱歌都覺得力不從心，看醫生都說沒問題，就開始懷疑是自己體能，慢慢開始慢跑、重訓、瑜珈，聲音就慢慢回來了。」最後，她也誠摯邀請一直陪伴在她身邊的粉絲好友們可以一起來同樂，演唱會門票將在2月22日中午12點於寬宏售票系統全面開賣。（編輯：郭佩蓉）