台鐵招募30名車勤服務員「月薪3萬256元」 工作內容曝
台鐵表示，為配合113年1月掛牌轉型台鐵公司，暨EMU3000新自強號陸續加入營運，每列車都有一節騰雲座艙（商務車廂），為提供更優質的服務，台鐵於3月中旬舉辦車勤服務員甄選，正取30名，備取70名。錄取人員為餐旅服務總所自僱人員，未來從事列車上各項播音、巡視車廂、防疫、安全維護宣導及售貨，協助維護列車安全等車勤服務相關業務，甄試簡章即日起公告於台鐵局官網、行政院人事行政總處事求人網站暨就業服務站。
記者許若茵／台北報導
台鐵說明，甄試車勤服務員報名資格條件須大學以上學校畢業，並具有英語能力全民英檢中級、多益550分以上（或相當等級合格者），或日語能力檢定（舊制3級、新制N4），甄試3月中旬舉行，方式採單一口試，包括播音、問題判斷與分析、表達能力、應變能力等，每月月薪新台幣3萬256元，內含本薪、勤務補助勞務酬給、加發勞務酬給、車勤勞務酬給及伙食勞務酬給等，，售貨勞務酬給每月約3千元至1萬元不等另計，並依據實際加班情形另計《勞基法》所定延長工資及發給年終工作獎金、考核獎金、提供異地過夜備勤住宿，享有勞保、健保、提繳勞工退休金等諸多福利事項。
台鐵呼籲，有意報考者，請上台鐵局網站或行政院人事行政總處網站內，下載甄試簡章，受理報名日期自2月21日至3月6日止，以郵戳為憑，採掛號郵寄方式報名，歡迎有興趣從事鐵路列車服務工作人士踴躍報名。