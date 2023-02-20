內幕／蔣市府發言人未滿兩個月就閃辭　疑發言權限遭架空

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知情人士更近一步透露，這幾名「核心幕僚」並無把發言人當作「自己人」，不僅許多市政相關的決策內容不會對發言人透露外，相關消息也不會與發言人團隊共享。盛傳「上海團將來台參訪」一事，發言人則是等到新聞報導後才得知，在第一線面對記者媒體提問，還得再向「核心幕僚」們請示後，經過層層允許後才可以對外發言。
據了解，現階段蔣萬安市府的決策權，幾乎都集中在這三名「核心幕僚」上。這三人中除了有前媒體高層、輔選有功的市長競選團隊成員外，也有國民黨中央派駐的人手。知情人士透露，蔣萬安自己也逐漸察覺到「核心幕僚」過於集權的情況，不過因為市政團隊剛就位不到兩個月，不宜大刀闊斧改變，因此至今仍未妥善處理。
熟知市政相關運作的黨政人士指出，發言人是面對記者媒體的第一線，無論是市府相關政策或是輿論消息，勢必得即時做回應，若決策者不釋放發言權限，或者並未提供相關資訊，「發言人」一職可以說是名存實亡。
「相較於蔣市府發言人羅旺哲，柯市府的發言人陳智菡可以說是相當好的對比。」黨政人士指出，陳智菡獲得柯文哲的充分授權後，對於市府政策或是輿論等相關回應，可以說是相當即時，陳智菡自己更是可以代表市府對外發言，主動回擊對市府或是柯文哲不利的相關言論，「而反觀現階段蔣萬安市府的發言人團隊，可以說是綁著手腳在對外作戰。」
對此羅旺哲在接受媒體訪問時，表示這方面不清楚，自己只是做好自己的工作，相關人事有什麼樣的情形或外界的說法，個人都抱持著尊重的態度。